2019-12-04T17:17:28+03:00
Общество

На ЖБИ откроется первая «Гипербола» малого формата

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Фото: предоставлено руководством гипермаркетаФото: предоставлено руководством гипермаркета
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В Екатеринбурге откроется первый в городе супермаркет «Гипербола» с отделкой в стиле хай-тек и огромными мультимедийными экранами. Объект малого формата разместится в ЖК «Каменные палатки». Его площадь составит 1000 кв. метров. Здесь, как и в центральных магазинах сети, будут представлены все категории товаров в различных сегментах – от массового до премиума. Также в супермаркете откроют отделы с продукцией собственного производства.

«Потребители придут в новую «Гиперболу» за устоявшимся брендом, который всегда отличался своим разнообразием, поэтому мы не могли отказаться от каких-то категорий товаров и представим их все, но с меньшим ассортиментом. Здесь откроется пекарня, отдел готовых блюд, кулинария, отделы рыбных и мясных деликатесов, а также сыров, в том числе собственного производства», - говорит директор сети «Гипербола» Елена Сурина.

Фото: предоставлено руководством гипермаркета

Фото: предоставлено руководством гипермаркета

Ценовая политика «Гиперболы» на Высоцкого, 5 будет скорректирована под близлежащие магазины микрорайона. Объект расположен не в центральном районе города, поэтому стоимость товаров здесь будет ниже, чем в двух других магазинах сети.

Интерьер новой «Гиперболы» в стиле хай-тек немного напоминает «Гринвич», но дополнен современными технологическими решениями, которые сегодня в тренде. Просто ритейлеры их пока используют нечасто. Это интерактивная навигация и огромные мультимедийные экраны в торговом зале. Так, один будут встречать гостей на входе в отделе «Фрукты и овощи», второй, имитирующий морское дно, – в отделе «Рыба».

Фото: предоставлено руководством гипермаркета

Фото: предоставлено руководством гипермаркета

«Планов по открытию других объектов сети в малом формате у нас пока нет. В перспективе планируем открыть гипермаркет «Гипербола» в торговом центре, предусмотренном в проекте транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Ботанике», - отмечает Елена Сурина.

«Гипербола» на Высоцкого, 5 откроется в четверг, 5 декабря. Первые 3000 покупателей получат «Гринкарты», а те, кто скачает мобильное приложение сети, также смогут принять участием в розыгрыше iPhone.

Фото: предоставлено руководством гипермаркета

Фото: предоставлено руководством гипермаркета

Напомним, первая «Гипербола» открылась в Екатеринбурге на месте «Купца» в «Гринвиче» в конце 2013 года. Первоначально площадь объекта составила 2 тысячи кв. метров, впоследствии она увеличилась до 6,5 тысяч кв. метров. Вторая «Гипербола» площадью 2500 кв. метров открылась в Пассаже в конце 2015 года.

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