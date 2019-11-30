2019-12-04T15:31:59+03:00
Общество

На Урале запускают новый проект по лечению перелома шейки бедра

Пора снижать смертность
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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В скором времени в Свердловской области приступят к реализации проекта «Перелом бедра 60+», в рамках которого внедрят новые технологии лечения и реабилитации пациентов с переломом бедра.

Накануне по решению этой проблемы подписали соглашение о трехстороннем сотрудничестве министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, представители Агентства стратегических инициатив и Ассоциации руководителей учреждений здравоохранения.

В ближайшее время руководство регионального Минздрава разработает и утвердит «дорожную карту» реализации проекта, определит маршрутизацию пациентов и утвердит регламент организации оказания медицинской помощи при таких переломах.

Также будет определен перечень отделений травматологии, где пациентов с переломом бедра будут лечить. Об этом рассказал Андрей Цветков. По его словам, медиков будут обучать новшествам на специальных семинарах, а анализ результатов лечения по новой схеме проводить не реже одного раза в полгода.

На Среднем Урале каждый год фиксируется порядка двух тысяч переломов шейки бедра. При консервативном лечении в первый год после травмы регистрируется очень высокая смертность – от 40 до 50% по данным всероссийской статистики. Лечение таких переломов в первые 48 часов позволяет снизить смертность до 20%.

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