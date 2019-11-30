Названы лучшие социальные проекты Свердловской области

В Свердловской области выбрали лучшие социальные проекты, подведя итоги регионального этапа всероссийского конкурса проектов социального предпринимательства. Всего по семи номинациям была подана 21 заявка.

Лучшим проектом в сфере экологии был признан «#немузеймусора». А победителем в сфере социального обслуживания – проект АСУ «Родные люди». Образовательная платформа Learnis, которая позволяет делать уроки и домашние задания в виде квестов и других игр, признана лучшей в сфере разработки IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества. Финалисты будут представлять нашу территорию на федеральном отборочном этапе, итоги которого будут подведены в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2020 года.

Проведение регионального этапа стало возможно благодаря поддержке свердловского Центра инноваций социальной сферы, созданного в 2018 году по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Центр открыт на базе регионального фонда поддержки предпринимательства и помогает начинающим бизнесменам получить базовые знания. В 2019 году центр запустил обучающие программы в 9 городах области: Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске, Новоуральске, Нижнем Тагиле, Асбесте, Краснотурьинске, Тавде и Лесном.