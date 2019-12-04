2019-12-04T14:34:26+03:00
Общество

«Группа ЛСР» поддержала семьи с детьми

Аналитики одного из крупнейших российских банков провели мониторинг, изучив, в каких регионах легче всего приобрести жилье в ипотеку
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«Группа ЛСР» как социально ответственная компания не только поддерживает нацпроект, но и предлагает своим клиентам привлекательные цены на жилье«Группа ЛСР» как социально ответственная компания не только поддерживает нацпроект, но и предлагает своим клиентам привлекательные цены на жилье
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Аналитики одного из крупнейших российских банков провели мониторинг, изучив, в каких регионах легче всего приобрести жилье в ипотеку с точки зрения соотношения средней зарплаты к ежемесячному платежу по кредиту. Результаты исследования показали, что самая выгодная ситуация сложилась в Уральском федеральном округе.

В нашем регионе платеж по ипотеке в среднем составляет 42% от заработной платы. По данным Росстата, средняя зарплата на Урале — 49 468 руб., средняя цена за кв. м жилья на первичном рынке недвижимости — 50 353 руб.

Для сравнения: на Северо-Западе за ипотеку в среднем отдают более 60% ежемесячного дохода, в столице этот показатель остается в пределах 55%.

Что касается уральского региона, то в особо выигрышном положении здесь оказались семьи с детьми. Помимо семейной ипотеки* от 4,5% годовых, субсидируемой государством, они смогут получить дополнительную скидку 1% при покупке жилья у крупнейшего (по данным ЕРЗ) застройщика региона — «Группы ЛСР». Эта скидка суммируется практически со всеми текущими акциями.

«Группа ЛСР» как социально ответственная компания не только поддерживает нацпроект, но и предлагает своим клиентам привлекательные цены на жилье в Екатеринбурге. Так, в жилом комплексе «Хрустальные ключи» в экологически чистом микрорайоне Компрессорный можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 50 кв. м с чистовой отделкой «под ключ» за 50,6 тыс. рублей за кв. м или за 2,5 млн рублей. Студии с готовым ремонтом в этом ЖК доступны от 1,36 млн рублей.

— Сегодня банки гарантируют для клиентов нашей компании рекордно низкие ипотечные ставки от 7,85% годовых, — рассказал начальник отдела продаж «ЛСР. Недвижимость — Урал» Артем Минаев. — А «Группа ЛСР» предлагает одни из самых низких на жилье в Екатеринбурге. Такой симбиоз позволяет максимально выгодно улучшить жилищные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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