Идеи на 500 миллионов: в Екатеринбурге ищут самый инновационный стартап

В Уральском аграрном университете стартовал конкурс инновационных проектов «Умник». Участники на протяжении трех дней будут презентовать свои стартапы. Отборочный тур прошел 71 человек.

Экспертное жюри, утвержденное Министерством промышленности и науки Свердловской области и Фондом содействия инновациям, выберет авторов лучших проектов, которым раздадут на воплощение идей в жизнь 500 миллионов рублей.

На конкурс среди прочего представили современный метод лазерной сварки титан-стали, комплекс по обнаружению и ликвидации утечек бытового газа в жилых домах и даже гидрогель для лечения мастита у сельскохозяйственных животных. Последняя разработка особенно актуальна для предприятий агропромышленного комплекса, поскольку позволит лечить животных без применения антибиотиков.