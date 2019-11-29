2019-12-04T14:34:26+03:00
Общество

Идеи на 500 миллионов: в Екатеринбурге ищут самый инновационный стартап

За крупные суммы борьбу ведут больше 70 предпринимателей
Поделиться:
Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
Изменить размер текста:

В Уральском аграрном университете стартовал конкурс инновационных проектов «Умник». Участники на протяжении трех дней будут презентовать свои стартапы. Отборочный тур прошел 71 человек.

Экспертное жюри, утвержденное Министерством промышленности и науки Свердловской области и Фондом содействия инновациям, выберет авторов лучших проектов, которым раздадут на воплощение идей в жизнь 500 миллионов рублей.

На конкурс среди прочего представили современный метод лазерной сварки титан-стали, комплекс по обнаружению и ликвидации утечек бытового газа в жилых домах и даже гидрогель для лечения мастита у сельскохозяйственных животных. Последняя разработка особенно актуальна для предприятий агропромышленного комплекса, поскольку позволит лечить животных без применения антибиотиков.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Свердловское правительство сохранит дачи ученых на Шарташе
Во всем виноваты плохие дороги: в Свердловской области выросло число смертельных ДТП
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за нелегальной стройки «Атомстройкомплекса»
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 19,1% в январе-ноябре
На Урале прокуратура вернула повару детсада работу
В Екатеринбурге на 150 метров перенесут остановку «Дом кино»
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов назвал три главных проблемы Свердловской области
ЕВРАЗ НТМК победил в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности России - 2019»
Екатеринбург заставят синими урнами на 730 тысяч рублей
В рублях и долларах: «безработные» пассажиры пытались вывезти из Екатеринбурга больше двух миллионов
В Екатеринбурге пропавшего таксиста обнаружили в больнице
В Екатеринбурге таксист «разул» две машины, а потом продал колеса в Интернете
Россиянам дали шанс накопить на достойную пенсию
В Екатеринбурге «Почта России» выпустила новогодние марки со снеговичком в шапке-ушанке
Свердловская прокуратура запретила детсадам брать деньги с родителей, чьи дети не ходят на занятия
Пролетает до 6,5 тысяч километров без пересадок: уральские военные получили новый самолет
На трассе Екатеринбург – Челябинск загорелся пост Центра медицины катастроф