2019-12-04T11:12:02+03:00
Общество

Уральские школы и колледжи получат гранты на 200 миллионов рублей

Деньги даст Москва
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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В Министерстве просвещения составили список учебных заведений страны, которым раздадут федеральные гранты в 2020 году. В список попали две школы и четыре колледжа Екатеринбурга, и также одна школа Нижнего Тагила.

Учебные заведения Свердловской области получат субсидии на 200 миллионов рублей. Больше всего перечислят Екатеринбургскому экономико-технологическому колледжу – учреждение получит 52 миллиона рублей.

Деньги выделяются по национальному проекту «Образование». Также на Урале реализуется своя программа по совершенствованию образовательной сферы. Работает программа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года». На нее в следующем году выделят 67,5 миллиардов рублей из федеральной и областной казны.

Также 54 миллиона рублей выплатят преподавателям, которые в 2020 году переедут жить и работать в сельскую местность. Эти деньги выделят в рамках программы «Земский учитель».

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