Разули Mersedes-Amg: на Урале психиатрическая больница заплатит автоледи за похищенные колеса

Жительница Екатеринбурга отсудила круглую сумму у психиатрической больницы за похищенные колеса. Как сообщает пресс-служба областного суда Свердловской области, женщина доказала, что именно медучреждение не уследило за ее автомобилем. Теперь ей заплатят компенсацию в размере 887 440 рублей.

Дело было в мае 2019 года. Автоледи припарковала свой дорогой Mersedes-Amg на территории Свердловской психиатрической больницы. Владелица иномарки по имени Татьяна живет недалеко от медучереждения и частенько пользовалась услугами этой стоянке.

- 9 мая ее сын обнаружил, что с машины сняли колеса с дисками. Автовладелица обратилась в отдел полиции, по факту хищения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ. Также женщина полагала, что ответственность по возмещению ей ущерба должно нести лечебное учреждение, принявшее автомобиль на хранение, - поясняют в пресс-службе суда.

Татьяна посчитала, что ей причинили ущерб в размере 872 440 рублей. Женщина пошла в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Там иск удовлетворили, плюс обязали больницу возместить расходы на адвоката в 15 тысяч рублей.

Однако медучреждение не согласилось с таким решением. Адвокат ответчика настаивал на отсутствии доказательств, мол автолюбительница и больница не заключали никакого договора хранения.

- Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции, установившей факт заключения между истцом и ответчиком договора оказания услуг. Это подтверждается фактом принятия ответчиком автомобиля, пропуском автомобиля на территорию охраняемой стоянки, имеющей ограждение и оборудованной контрольно-пропускным пунктом с охраной и пропускной системой, а также наличием чека оплаты. Возражая против иска и ссылаясь на то, что автомобиль истца был принят не на условиях договора хранения, а на условиях предоставления парковочного места, ответчик не представил данных в подтверждение этого обстоятельства, - добавили в ведомстве.

Областной суд оставил прежнее решение в пользу автоледи.