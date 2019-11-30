2019-12-03T15:52:46+03:00
Общество

На Урале за год благоустроили десятки дворов, площадей и скверов

В 2019 году благоустроено почти вполовину больше общественных территорий, чем было запланировано
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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Свердловская область в 2019 году по значению индекса качества городской среды превышает среднероссийские показатели. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» за текущий год благоустроили почти вполовину больше общественных территорий, чем было запланировано на 2019 год.

Напомним, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», направленного на увеличение доли благоустроенных городов, на Среднем Урале развернут проект «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области». Притом, что на 2019 год было запланировано благоустройство 37 общественных территорий, на сегодняшний день приведены в порядок и получили новую жизнь 62 территории. Более того, в соответствии с региональной программой по формированию комфортной городской среды предусмотрено и благоустройство дворовых территорий. На сегодняшний день это показатель также перевыполнен – благоустроен 71 двор.

Растет и число жителей области, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Так, в текущем году более миллиона уральцев приняли участие в мероприятиях, посвященных совершенствованию городской среды. Это и общественные обсуждения проектов по благоустройству, и рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для приведения в порядок в первую очередь – всего около 4 тысяч мероприятий. Отметим, что это в три раз больше, чем требовалось установленными нацпроектом показателями.

Повысила рейтинг региона и реконструкция набережной Верхне-Туринского водохранилища. Напомним, набережная, благоустроенная в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, была открыта в сентябре этого года. Участие в открытии принял министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Отметим, в 2019 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды победителями стали три муниципальных образования Свердловской области. Региону был направлен трансферт из федерального бюджета в размере 179 миллионов рублей. На сегодняшний день ведутся работы и плановый срок сдачи объектов.

Все вышеперечисленные мероприятия направлены на снижение городов с неблагоприятной средой и повышение индекса качества городской среды. По итогам 2018 года 13 городов Свердловской области уже являются благоустроенными – при плановом значении на 2019 год – 12.

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