В Екатеринбурге онкохирурги впервые удалили желудок без полостного разреза

Малоинвазивная хирургическая операция проведена пациенту благодаря современному оборудованию – в начале года на вооружение хирургов областного онкоцентра поступили лапароскопические стойки с 3Д-визуализацией, которые были приобретены в рамках нацпроекта «Здравоохранение» (всего на реализацию региональной составляющей проекта областной бюджет направил 22 миллиарда рублей).

– В большинстве случаев полную резекцию желудка выполняют полостным способом, через большие разрезы. У нашего пациента не было метастаз, поэтому мы рассмотрели возможность провести лапароскопическую операцию: через четыре небольших прокола не только удалили опухоль, орган, но и близлежащие лимфатические узлы, что позволяет снизить риск возникновения рецидива, – пояснил руководитель центра абдоминальной хирургии областного онкодиспансера Вадим Голоднов.

Уже через несколько часов после операции пациент был переведен в обычную палату, в первые сутки смог самостоятельно пить воду (обычно несколько дней питание получают внутривенно), в настоящее время выписан домой и возвращается к привычному образу жизни.