До конца года газ придет в дома 20 тысяч жителей Свердловской области

В 2019 году затраты на газификацию населенных пунктов Свердловской области превысили 1,2 миллиарда рублей. Большая часть этих денег выделена из регионального бюджета.

За последние пять лет количество квартир и домовладений, подключенных к газу, перевалило за отметку в 1,14 миллиона единиц. В Свердловской области эксплуатируется 2 540 километров газораспределительных сетей. Общая протяженность наружных газопроводов - больше 15 тысяч километров. К газу сегодня подключены 69 городских и 300 сельских населенных пунктов.

На днях была утверждена программа газификации на период с 2019 по 2023 годы. На это власти намерены потратить больше 8 миллиардов рублей.

- За пять лет в муниципалитетах Свердловской области планируется построить около 1 240 километров внутрипоселковых и свыше 109 километров межпоселковых газопроводов. Газ впервые подведут к 12 населенным пунктам, - рассказывает первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Для воплощения программы в жизнь привлекут средства федерального, областного и местных бюджетов, а также деньги собственников объектов газоснабжения.