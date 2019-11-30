2019-12-03T12:51:27+03:00
Общество

До конца года газ придет в дома 20 тысяч жителей Свердловской области

На газификацию в 2019 году в регионе потратили больше 1,2 миллиарда рублей
Поделиться:
Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»Фото: пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»
Изменить размер текста:

В 2019 году затраты на газификацию населенных пунктов Свердловской области превысили 1,2 миллиарда рублей. Большая часть этих денег выделена из регионального бюджета.

За последние пять лет количество квартир и домовладений, подключенных к газу, перевалило за отметку в 1,14 миллиона единиц. В Свердловской области эксплуатируется 2 540 километров газораспределительных сетей. Общая протяженность наружных газопроводов - больше 15 тысяч километров. К газу сегодня подключены 69 городских и 300 сельских населенных пунктов.

На днях была утверждена программа газификации на период с 2019 по 2023 годы. На это власти намерены потратить больше 8 миллиардов рублей.

- За пять лет в муниципалитетах Свердловской области планируется построить около 1 240 километров внутрипоселковых и свыше 109 километров межпоселковых газопроводов. Газ впервые подведут к 12 населенным пунктам, - рассказывает первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Для воплощения программы в жизнь привлекут средства федерального, областного и местных бюджетов, а также деньги собственников объектов газоснабжения.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Урале из-за аварии 11 жилых домов остались без питьевой воды
«Руки Вверх» летом выступят на стадионе «Екатеринбург-арена»
Стало известно, уволят ли врача, который помог подменить мочу виновника аварии на Малышева
В Екатеринбурге ребенок упал в открытый колодец
Уральский художник обвинил известный бренд одежды в плагиате
Уралец отсудил у завода 90 тысяч за тугоухость, которую получил во время работы
Британские эксперты признали «Альфа-банк» «Банком года в России»
Расширят полосы и добавят кольцевых развязок: к 2022 году дорожники капитально отремонтируют трассу Пермь - Екатеринбург
Школьники Свердловской области вошли в реестр талантов страны
Свердловские онкологи удалили опухоль в желудке через миллиметровый разрез
«Сердце дрогнуло, когда пса сбила машина»: уральский Хатико, ждавший полгода хозяйку у дороги, нашел семью
Екатеринбург вошел в топ-5 городов, которые больше всего ностальгируют по «лихим девяностым»
Гордума Екатеринбурга одобрила исполнение бюджета 2019 года
В Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте
«Счастливые часы» на «Солнечной долине»
Уралец отсудил у чиновников 113 тысяч за колею на дороге