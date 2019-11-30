2019-12-03T10:01:59+03:00
Общество

В Свердловской области растет поток туристов

Каждый пятый турист – иностранец
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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В Свердловской области растет поток туристов, интересующихся историей и культурой Среднего Урала. Это связано с реализацией стратегии развития внутреннего туризма до 2035 года, которую приняло правительство региона.

Мощным импульсом для развития туризма на Урале послужили матчи ЧМ-2018 по футболу.

- Сегодня в Екатеринбурге работают 125 гостиниц, которые одновременно могут принять 11,5 тысячи постояльцев. В уральской столице работают представительства пяти международных туристических агентств, 20% туристического потока – иностранцы, - рассказывает начальник комитета по организации бытового обслуживания населения администрации города Максим Афанасьев.

В настоящее время заполняемость гостиниц составляет 64%, этот показатель соответствует международным нормам. Одной из площадок Всемирной универсиады 2023 года станет новый отель, который сегодня достаивают рядом со стадионом «Екатеринбург-Арена».

- Мы уже начали финансировать из средств регионального бюджета проектирование объектов, - заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с министром спорта России Павлом Колобковым.

Также деньги из областной казны идут на формирование туристско-рекреационных кластеров, например, «Гора Белая» под Нижним Тагилом, предоставляются муниципалитетам на приведение в порядок туристических объектов.

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