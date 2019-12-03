2019-12-03T09:07:17+03:00
Общество

«Комсомолка» принимает заявки на фотоконкурс «Наш веселый новый год!»

Читатели могут поделиться новогодними историями и получить подарки от Polaris
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Подарки получат 3 победителя, набравшие наибольшее число голосовПодарки получат 3 победителя, набравшие наибольшее число голосов
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Комсомольская правда запускает фотоконкурс «Наш веселый новый год!» До конца декабря на сайте ural.kp.ru мы будем делиться семейными фотографиями и голосовать за самые яркие и забавные из них. Партнером конкурса стала компания Polaris, которая в этом году стала настоящим швейцарским брендом и приготовила для победителей подарки для домашнего уюта и комфорта.

Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно до 5 декабря отправить заявку на почту konkurs.ekb@phkp.ru, в которой будет:

- Фамилия и имя участника/участницы;

- Фотография вашей семьи в нарядных костюмах, за праздничным столом, возле елки или на зимнем отдыхе;

- История фотографии: кто на ней запечатлен и как она была снята.

26 декабря по итогам голосования мы определим трех победителей, которые получат подарки от «Комсомолки» и компании Polaris. Отправляйте фотографии и делитесь эмоциями. Давайте вместе сделаем Новый год еще ближе!

ИСТОЧНИК KP.RU

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