«Комсомолка» принимает заявки на фотоконкурс «Наш веселый новый год!»

Комсомольская правда запускает фотоконкурс «Наш веселый новый год!» До конца декабря на сайте ural.kp.ru мы будем делиться семейными фотографиями и голосовать за самые яркие и забавные из них. Партнером конкурса стала компания Polaris, которая в этом году стала настоящим швейцарским брендом и приготовила для победителей подарки для домашнего уюта и комфорта.

Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно до 5 декабря отправить заявку на почту konkurs.ekb@phkp.ru, в которой будет:

- Фамилия и имя участника/участницы;

- Фотография вашей семьи в нарядных костюмах, за праздничным столом, возле елки или на зимнем отдыхе;

- История фотографии: кто на ней запечатлен и как она была снята.

26 декабря по итогам голосования мы определим трех победителей, которые получат подарки от «Комсомолки» и компании Polaris. Отправляйте фотографии и делитесь эмоциями. Давайте вместе сделаем Новый год еще ближе!