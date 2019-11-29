Погружение в корейскую философию: зачем ребенку заниматься тхэквондо

«Руки в кулаках!», «Держи дистанцию!», «Правой добавь!» – раздавалось громким эхом на весь зал спортивной школы «Рекорд» в день внутришкольных соревнований по тхэквондо. Здесь собрались ученики из трёх филиалов, чтобы показать родителям, чему они научились за время тренировок и доказать себе, что могут выйти на даянг и победить любого соперника.

Ученики школы тренировались на протяжении двух месяцев по три раза в неделю и показали первые достойные результаты. Всего в день турнира юные спортсмены провели 40 боев.

– Погружение в корейскую философию и общение с родителями – пожалуй, это две главные причины по которым мы проводили внутриклубные соревнования «Рекорд 2019 – поделился информацией главный тренер спортивной школы «Рекорд» по тхэквондо Калохшоев Фаррух.

Погрузиться получилось не только в философию, но и в саму атмосферу поединков. Каждый спортсмен выкладывался на все 100%, что было заметно по глазам и всплеску эмоций во время боя. Именно там ребята получили заряд мотивации к дальнейшим тренировкам и достижениям новых результатов.

– Тхэквондо – это мой вид спорта, которым я занимался. И сейчас мы его плодотворно развиваем. Наши тренеры проводили бесплатные уроки в детских садах и муниципальных школах для привлечения детей к занятиям спортом и, непосредственно, тхэквондо. Благодаря этому спортивные секции наполнились детьми, которые регулярно занимаются и среди них были выбраны те, кто уже готов был попробовать свои силы в соревнованиях. Мы довольны результатами, поэтому в дальнейшем планируем проводить такие соревнования регулярно – раз в три месяца, –поделился планами директор спортивной школы «Рекорд» Герасимов Иван.