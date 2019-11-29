2019-12-02T14:50:08+03:00
Общество

В Свердловской области растут темпы строительства жилья

Регион идет на рекорд
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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В Свердловской области по итогам 2019 года будет построено больше трех миллионов квадратных метров жилья, 1,388 миллиона из которых уже сданы в эксплуатацию. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 12%.

По словам регионального министра строительства и развития инфраструктуры Михаила Волкова, сегодня есть уверенность, что к 2024 году область будет ежегодно сдавать по 2,382 миллиона квадратных метров жилья. Этот показатель прописан в национальном проекте «Жилье».

Также в этом году сегмент индивидуального строительства показал прирост на 114%. Областной бюджет поддерживает строительную отрасль, софинансируя программу переселения из аварийного жилого фонда. В 2019 году на эти цели выделено более 95 миллионов рублей.

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