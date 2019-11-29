2019-11-29T16:47:53+03:00
Общество

В Екатеринбурге кредитор увез с парковки машину должницы со спящим ребенком

Трехлетнюю девочку он заметил уже в пути
Алина СУРИНА
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Девочка спала в припаркованной машине, пока ее мама ходила с подругой по магазинамДевочка спала в припаркованной машине, пока ее мама ходила с подругой по магазинамФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге кредитор увез с парковки машину должницы вместе со спящим ребенком. Женщина с подругой 27 ноября отправилась в торговый центр в Верхней Пышме, а заведенный автомобиль, в котором спала трехлетняя девочка, оставили на парковке. Когда они вышли из магазина, машины на месте не оказалось.

- Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции территориального ОВД в среду, от женщины 1989 года рождения по имени Надежда. Она встревоженным голосом обратилась к представителям МВД с просьбой найти ее машину и пропавшую трехлетнюю дочь. И пояснила, что в тот день она совместно с дочерью 2016 года рождения и подругой 1990 года рождения приехали к зданию бизнес-центра на Промышленном проезде, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники полиции выяснили, что машина марки Mazda 3 находится в залоге у микрокредитной компании. Хозяйка иномарки обратилась в организацию в мае 2017 года. Она заключила с фирмой договор залога: компания предоставила ей микрозайм в размере 160 тысяч рублей, а отдала в залог машину, которой продолжала пользоваться. Об этом рассказал представитель микрокредитной компании сотрудникам полиции.

Также он рассказал, что женщина почти год не выплачивала деньги. Поэтому кредиторам пришлось идти на крайние меры - иномарку вычислили по спутниковому маяку, приехали к тому месту, где она стояла и стали ждать хозяйку. Когда кредитор устал ждать, он заметил, что машина была открытой, с заведенным двигателем и ключами зажигания. Он сел в машину и уехал, чтобы поставить ее на парковку компании.

Уже в пути представитель фирмы обнаружил в машине спящую трехлетнюю девочку. Мужчина сразу же обратился в ближайший отдел полиции № 4. Там он объяснил ситуацию и передал ребенка сотрудникам полиции. Они вызвали врачей, которые увезли малышку в детскую больницу № 8.

Сейчас в отношении матери девочки завели административное дело по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также полицейские дадут оценку действиям представителя микрокредитной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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