2019-11-29T15:17:03+03:00
Общество

Две трети бюджета области пойдут на социальные расходы

Часть средств пойдут на развитие медицины
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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Как следует из отчета регионального минфина, доходы областного бюджета за девять месяцев на 5,5 миллиарда превысили уровень аналогичного периода прошлого года и составили 178,8 миллиарда рублей

Расходы за январь—сентябрь 2019 года превысили 179 миллиардов рублей, при этом две трети бюджетных средств направлены на финансирование социальной сферы.

Финансирование национальных проектов, реализуемых на территории Свердловской области, за девять месяцев составило 18 миллиардов рублей.

Так, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» приобретено оборудование для детских поликлиник на общую сумму 266 миллионов рублей. До конца 2019 года будут закуплены системы для ультразвуковой диагностики и для лор-осмотра на общую сумму 38 миллионов рублей.

Завершено строительство детской поликлиники на 170 посещений в смену с дневным стационаром на 15 коек в две смены в Красноуфимске, готовится подготовка проектно-сметной документации для строительства детской поликлиники в Кировграде.

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