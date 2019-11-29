2019-11-29T08:16:53+03:00
Общество

Свердловские власти добавили сумму на улучшение экологии в регионе

Общий бюджет на 2020 года по этой статье достиг почти полмиллиарда рублей
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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Правительство Свердловской области приняло решение добавить 150 миллионов рублей к запланированному на будущий природоохранному бюджету региона. Общая сумма на реализацию национального проекта «Экология» на Среднем Урале составит 470 миллионов рублей. Большую часть этих денег выделят из бюджета Свердловской области.

Часть этих денег потратят на дополнительную автоматическую станцию контроля загрязнения атмосферного воздуха, которую установят в Нижнем Тагиле. Эта покупка будет проведена по программе «Чистый воздух».

Также будут закуплены газоанализаторы для контроля загрязнения воздуха выхлопами автотранспорта в других крупных городах Свердловской области.

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