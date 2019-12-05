Машина для зимы: названы основные требования

Качественный автомобиль для суровых условий эксплуатации, в том числе для российских, должен иметь большой дорожный просвет, мощный и надежный двигатель, а также длительную заводскую гарантию. К такому выводу пришли журналисты ведущих автомобильных СМИ России.

По мнению экспертов, главным критерием выбора нового автомобиля для зимних условий эксплуатации является наличие полного привода. Современные системы полного привода вроде Audi quattro не требуют долгого привыкания и особых навыков: электроника сама все сделает за водителя, распределив крутящий момент между колесами таким образом, чтобы добиться максимального эффекта и преодолеть снежную преграду. Система полного привода quattro обеспечивает наилучшую проходимость и при этом помогает экономить топливо за счет умных алгоритмов работы.

Главное преимущество системы полного привода quattro в том, что она максимально эффективно распределяет крутящий момент между четырьмя колесами. Работает это так: электроника анализирует скорость вращения колес, сопоставляет данные и выясняет, какое из них буксует. После этого quattro слегка притормаживает буксующее колесо и передает крутящий момент туда, где сцепление лучше. Весь процесс занимает доли секунды, то есть незаметно для водителя.

Кроме того, эксперты отметили, что автомобиль должен также обладать большим дорожным просветом. Лучше, чтобы клиренс можно было регулировать самостоятельно – эта возможность есть на автомобилях с пневматической подвеской. Например, на Audi Q7 и Q8. В зависимости от ситуации, кузов можно опустить или, наоборот, приподнять до рекордных 235 мм над землей.

Фото: пресс-служба Audi

Двигатель, несмотря на высокую отдачу, должен быть при этом еще и максимально экономичным. Разумный расход топлива в любых условиях эксплуатации показывают турбированные моторы семейства TFSI и TDI. Эти двигатели уже зарекомендовали себя, как надежные, очень мощные и при этом крайне экономичные. Моторы работают с умными коробками S tronic и Tiptronic. Это еще один надежный узел, который помогает экономить топливо, радует быстрыми переключениями и не боится перегрева.

Не лишним будет и наличие в автомобиле предпускового подогревателя, а также «теплых опций»: подогрева сидений, руля, зеркал и лобового стекла. Примечательно, что Audi Q5, Q7 и Q8 можно заказать еще и со штатным предпусковым подогревателем, который заранее прогреет салон и поможет мотору запуститься, даже когда на улице экстремально низкая температура. При этом не нужно обращаться в сторонние компании и устанавливать системы сомнительного качества, которые могут навредить автомобилю.

Наконец, стоит внимательно изучить гарантийные условия перед покупкой дорого автомобиля. Чем больше гарантия – тем ликвиднее машина на вторичном рынке, но важно другое. Продолжительная и честная гарантия поможет избавить владельца от лишних трат, связанных с дорогостоящими ремонтами. Audi предлагает на свои модели полноценную четырехлетнюю гарантию – этого нет ни у одного из премиальных брендов в России. Причем в первые два года не действует даже ограничение пробега.