«Пятерочка» нарядила «Ёлку желаний»

Подарки от уральских волшебников к Новому году получат более трёх тысяч детей из детских домов, детей-инвалидов, детей из кризисных и неблагополучных семей.

«В этом году «Ёлке желаний» исполняется 19 лет, и мы очень рады, что у нас появились новые партнеры. В тысячи новых семей придет наш добрый волшебник с самыми желанными подарками. Цель проекта не просто подарить подарок, мы возвращаем детям веру в чудо, доброту и любовь, и это наша главная награда», - отметил руководитель добровольческого движения «Дорогами добра», автор и организатор проекта «Ёлка желаний» Валерий Басай.

Благотворительная акция «Ёлка желаний-2020» в Екатеринбурге стартовала 22 ноября. Впервые новогодние ёлки, несущие атмосферу праздника и украшенные открытками с письмами детей Деду Морозу, установили в каждом магазине «Пятёрочка» крупнейшего уральского города. На открытках – номер и краткая инструкция. Следуя ей, любой желающий сможет стать настоящим волшебником для одного из трёх тысяч детей. Для исполнения новогоднего желания ребёнка достаточно сделать всего два простых шага: выбрать открытку на ёлке и купить указанный в ней подарок. Если доброты в вас больше, и вы хотите стать волшебником в квадрате, кубе, четвертой или пятой степени, исполните нужное количество желаний.

«Новый год – особенный праздник для взрослых и детей. Торговая сеть «Пятёрочка» даёт возможность каждому выступить в роли доброго волшебника и исполнить чью-то мечту. Уверена, что благодаря акции «Ёлка желаний» каждый из трёх тысяч детей сможет получить заветный подарок, частичку любви, заботы и внимания», - сказала журналистам директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.

Приобретённые подарки сотрудники магазинов торговой сети «Пятёрочка» в Екатеринбурге передадут по назначению. И детки из Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Ачиты, Берёзовского, Ирбита, Каменск-Уральска, Качканары, Кировграда, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Серова, Тавды и Тюмени точно станут намного счастливее. Они точно продолжат верить в Деда Мороза. А что может быть лучше?

Акция продлится до 22 декабря. Но нужно поторопиться – возможно, к этому времени все желания будут исполнены.