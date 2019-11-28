2019-11-28T12:35:18+03:00
Общество

«Пятерочка» нарядила «Ёлку желаний»

Торговая сеть «Пятёрочка» присоединилась к благотворительному проекту региональной общественной организации «Добровольческого движения «Дорогами добра» «Ёлка желаний»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Подарки от уральских волшебников к Новому году получат более трёх тысяч детей из детских домов, детей-инвалидов, детей из кризисных и неблагополучных семей.

«В этом году «Ёлке желаний» исполняется 19 лет, и мы очень рады, что у нас появились новые партнеры. В тысячи новых семей придет наш добрый волшебник с самыми желанными подарками. Цель проекта не просто подарить подарок, мы возвращаем детям веру в чудо, доброту и любовь, и это наша главная награда», - отметил руководитель добровольческого движения «Дорогами добра», автор и организатор проекта «Ёлка желаний» Валерий Басай.

Благотворительная акция «Ёлка желаний-2020» в Екатеринбурге стартовала 22 ноября. Впервые новогодние ёлки, несущие атмосферу праздника и украшенные открытками с письмами детей Деду Морозу, установили в каждом магазине «Пятёрочка» крупнейшего уральского города. На открытках – номер и краткая инструкция. Следуя ей, любой желающий сможет стать настоящим волшебником для одного из трёх тысяч детей. Для исполнения новогоднего желания ребёнка достаточно сделать всего два простых шага: выбрать открытку на ёлке и купить указанный в ней подарок. Если доброты в вас больше, и вы хотите стать волшебником в квадрате, кубе, четвертой или пятой степени, исполните нужное количество желаний.

«Новый год – особенный праздник для взрослых и детей. Торговая сеть «Пятёрочка» даёт возможность каждому выступить в роли доброго волшебника и исполнить чью-то мечту. Уверена, что благодаря акции «Ёлка желаний» каждый из трёх тысяч детей сможет получить заветный подарок, частичку любви, заботы и внимания», - сказала журналистам директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.

Приобретённые подарки сотрудники магазинов торговой сети «Пятёрочка» в Екатеринбурге передадут по назначению. И детки из Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Ачиты, Берёзовского, Ирбита, Каменск-Уральска, Качканары, Кировграда, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Серова, Тавды и Тюмени точно станут намного счастливее. Они точно продолжат верить в Деда Мороза. А что может быть лучше?

Акция продлится до 22 декабря. Но нужно поторопиться – возможно, к этому времени все желания будут исполнены.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Екатеринбурге определили лучших сотрудников распределительных центров «Пятёрочки»
РЦ «Екатеринбург» торговой сети «Пятёрочка» стал площадкой для финала конкурса профессионального мастерства среди сотрудников 32 распределительных центров из разных регионов России
«Пятёрочка» и Pringles запустили новую коллаборацию с Азатамом Мусагалиевым и Тимуром Батрутдиновым
Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с брендом «Pringles» запустила новые рисовые чипсы с традиционными азиатскими вкусами – индийский масала и японский терияки
Уралец отправится на сафари в Кению благодаря «Пятёрочке»
Торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги федеральной акции «Почувствуй себя по-королевски», которая проходила во всех магазинах со 2 по 29 июля 2019 года. Обладателем главного приза – поездки в Кению для всей семьи – стал житель ЯНАО Дмитрий Ольховиков
«Пятёрочка» вместе с Marvel запустила сиквел акции «Стиратели»
Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией Disney в России и СНГ запускает федеральную маркетинговую акцию «Стиратели-2». Она станет продолжением уникального для российского рынка ритейла сотрудничества с брендом Marvel
Новости 24
ВТБ Лизинг поставит 24 БелАЗа для АО «Междуречье»
В Екатеринбурге полиция проверяет людей, освободившихся из колонии
Район Екатеринбурга избавили от ржавых гаражей
Свердловчане стали на 13% реже болеть ВИЧ
«Сосиски раскидало по дороге»: на свердловской трассе фура протаранила грузовик с колбасной продукцией
Омбудсмен Мороков займется расследованием убийства 9-летнего мальчика из Белоруссии в Екатеринбурге
Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» проходят на Свердловской магистрали
«Кабели есть, люди заряжены»: в Нижнем Тагиле к 2020 году поставят 26 новых светофоров
Лежала в психбольнице в Белоруссии: что известно о матери, жестоко убившей 9-летнего сына в Екатеринбурге
«Заселилась в гостиницу и перестала выходить на связь»: на Урале ищут молодую женщину, уехавшую по работе в другой город
С разницей в несколько минут: утром в Екатеринбурге произошел «аварийный бум»