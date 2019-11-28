Танцы, кино и праздничная атмосфера в галерее «Синара-Арт»

Роберт де Ниро, Марчелло Мастроянни и Владимир Высоцкий на выставке фотографий Юрия Мечитова «Только лица остаются и знакомые глаза…»

Пьер Ришар. Фото Юрия Мечитова

Выставка открывается рамках международного фестиваля-практикума киношкол «Кинопроба» в Главном корпусе «Синара Центра». На ней будут представлены авторские портреты известных музыкантов, актеров, писателей, танцоров. Посетители смогут увидеть фотографии Владимира Высоцкого, Сергея Параджанова, Майи Плисецкой, Роберта де Ниро, Марчелло Мастроянни и других культовых деятелей культуры. Фотографии сняты легендарным фотографом Юрием Мечитовым за сорокалетний период с 1979 по 2019 гг., в основном в Грузии. Автор так говорит о своих работах: «Это, естественно, очень эклектический набор, снятый разной техникой, разной степенью моего умения. Объединяет эти фотографии то, что представленные личности, уверен, знакомы очень многим. Буду рад, если мои работы помогут вам ближе с ними познакомиться».

Юрий Мечитов родился в 1950 г. Работал художником-фотографом на киностудии «Грузия –фильм». По специальности – горный инженер. Фотографирует с детства. Первая фотовыставка состоялась в 1979 г. За ней последовало несколько десятков. Автор нескольких фотокниг и фильмов. Читает лекции по фотографии.

Выставка продлится с 1 по 14 декабря. Время работы с 14:00 до 20:00. Вход бесплатный. Синара Центр. Главный корпус

Мастер-класс «Сергей Параджанов и не только в фотографиях Юрия Мечитова»

Владимир Высоцкий. Фото Юрия Мечитова

Юрий Мечитов – легендарный фотограф, автор книг и документальных фильмов, участник многих выставок по всему миру. Несмотря на то, что по специальности Юрий - горный инженер, долгие годы он работал художником-фотографом на киностудии «Грузия – фильм». Увлечение фотографией началось еще в детстве, а первая фотовыставка Юрия Мечитова состоялась в 1979 году, когда фотографу не было и тридцати лет. После яркого дебюта последовало несколько десятков выставок по всему миру, в том числе и в Екатеринбурге.

Во время встречи, которая пройдет в рамках выставки «Только лица остаются и знакомые глаза», фотограф расскажет:

- как строится работа со звездными деятелями культуры;

- какие проблемы встречаются во время создания фотопортрета и как их решить;

- что делает снимки фото-иконами.

4 декабря 19:00

Вход на мероприятие свободный, по предварительной регистрации: https://sinaragallery.timepad.ru/event/1128060/

Рождественская ярмарка «Зима.Тепло»

Уличную программу ярмарки дополнят мастер-классы в центре творческих инициатив «Полосатый кот»

Рождественская ярмарка «Зима.Тепло» будет открыта с 5 декабря 2019 г. по 7 января 2020г.

«Зима.Тепло» – душевное событие, объединяющее все поколения большой семьи.

Это атмосфера праздника, самая большая фотозона города, торговые ряды с сувенирными лавками, едой и напитками, красивая елка и ледяная горка, теплые напитки и душевные встречи в уютном дворике Синара Центра.

Гости ярмарки смогут попробовать Рождество и Новый год разных стран на вкус, сделать своими руками подарки родным и близким, купить сувениры для коллег, снять 1000 и 1 праздничную фотографию.

Уличную программу дополнят мастер-классы в центре творческих инициатив «Полосатый кот» и в Галерее Синара Арт, где будет работать выставка «Праздник быть собой!», вернисаж «Искусство в подарок», а также арт-резиденция от танцевальной компании «Минога» (открытые репетиции, открытые уроки, спектакли и воркшопы).

«Зима.Тепло» откроет первый прокат посуды на городском мероприятии. Все напитки будут разливать только в керамические кружки, которые можно будет оставить себе на память или сдать, вернув залог.

Каждую неделю гостей ярмарки ждет новая тема:

Первая неделя - зимние традиции стран и народов мира. Следующая неделя посвящена мастер-классам: подарки своими руками, упаковка подарков, украшения для дома и праздничного стола. Третья неделя пройдет под знаком Европейского Рождества, а на последней рабочей неделе декабря гости смогут заняться подготовкой к Новому году.

Начало января будет посвящено Православному Рождеству и фестивалю теплых напитков.

Будет душевно, интересно и тепло!

Дни работы: 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2019 г.

2, 3, 4, 5, 6, 7 января 2020 г.

(пятницы, суббота, воскресенье и праздничные дни января)

Время работы:

по пятницам: 17:00 – 21:00

по субботам, воскресеньям и праздничным дням января: 12:00 – 17:00

Праздник быть собой

Вениамин Степанов. Человек с газетой. 2009. Собрание Галереи Синара Арт, фрагмент

Выставка - арт-способ осознать себя. На ней представлены современные работы известных уральских художников и произведения из собрания галереи

Тотальная жертвенность по отношению к работе, семье и обстоятельствам сегодня стала общим местом для абсолютного большинства жителей России. Сверхурочная занятость и зашкаливающая многозадачность социально одобряются, а вечное стремление улучшить свою физическую форму воспринимается как неотъемлемая характеристика современного активного человека. Однако такой образ жизни и его обязательная медийная репрезентация в соцсетях в действительности не оставляют нам права быть самими собой. Выставка «Праздник быть собой» - это способ поговорить со зрителями о том, что такое подлинная радость человека самому себе. В предпраздничное время и период новогодних каникул проект предлагает каждому задуматься о своем внутреннем празднике и, осмыслив его, навсегда его сохранить.

В экспозиции будут представлены работы Юрия Филоненко, Миши Брусиловского, Анатолия

Калашникова, Александра Бурака, Юрия Буданова, Вениамина Степанова, Екатерины

Поединщиковой, Виктора Корьякина, Ивана Снигирева и многих других.

Сроки проведения: 6 декабря 2019 – 2 февраля 2020

с 11.00 до 21.00 Галерея Синара Арт

Стоимость 150 (льготный), 250 руб.

10 движений с Minoga DC

В рамках проекта «Праздник быть собой» Галерея Синара Арт и независимая танцевальная компания "Минога" представляют уникальный формат перформативной резиденции в пространстве галереи - «10 движений с Minoga DC». Время с 5 по 15 декабря мы предлагаем посвятить себе и наблюдению за своим телом и умом под руководством опытных педагогов и наставников.

«10 движений с Minoga DC» это не просто хореографическая интервенция в экспозицию. Коллектив сам превращается в живую, подвижную, перформативную выставку. Посетители смогут увидеть то, что обычно остается скрытым от глаз публики, понаблюдать за внутренней жизнью танцевальной команды, за «кухней» современного танца и тем, как создаются данс-спектакли. Этот проект смещает акцент с результата творчества на его процесс. Зрители сами становятся его участниками, и каждый найдет для себя что-то новое и интересное: от мастер-классов по йоге и капоэйре до лекций по социальной журналистике, от актерского мастерства до воркшопа по танатотерапии и нейрографике.

Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Искусство Урала: от материала к материи»

Познакомиться с постоянной выставкой Галереи Синара Арт «Искусство Урала: от материала к материи» можно будет 2 декабря. Тема экспозиции позволяет не только продемонстрировать разнообразие коллекции, но и выявить рифмы и резонансы между произведениями, которые до этого никогда не соседствовали в экспозициях.

Во время экскурсии вы пройдете путь от сырого нетронутого материала через его обработку и приобретение им фактуры к нематериальности и эфемерности субстанций, наполняющих внутренний мир человека. Вас ждут произведения знаковых уральских мастеров: Леонарда Туржанского, Ивана Слюсарева, Александра Бурака, Германа Метелева, Виталия Воловича, Миши Брусиловского, а также вы увидите работы молодых авторов Александра Грекова, Екатерины Поединщиковой и Сергея Рожина.

2 декабря в 19:00

Стоимость экскурсии для каждого участника: входной билет + 50 рублей за экскурсионного обслуживание в составе сборной группы.

Кураторская экскурсия по выставке «Праздник быть собой» (фото Галерея Синара Арт)

На выставке представлены современные работы известных уральских художников и произведения из собрания галереи

7 декабря в 17:00 (суббота)

Приглашаем на первую экскурсию по новой выставке Галереи Синара Арт «Праздник быть собой», во время которой вы познакомитесь с работами Юрия Филоненко, Миши Брусиловского, Анатолия Калашникова, Александра Бурака, Юрия Буданова, Вениамина Степанова, Екатерины Поединщиковой, Виктора Корьякина, Ивана Снигирева и многих других.

- Тотальная жертвенность по отношению к работе, семье и обстоятельствам сегодня стала общим местом для абсолютного большинства жителей России. Сверхурочная занятость и зашкаливающая многозадачность социально одобряются, а вечное стремление улучшить свою физическую форму воспринимается как неотъемлемая характеристика современного активного человека. Однако такой образ жизни и его обязательная медийная репрезентация в соцсетях в действительности не оставляют нам права быть самими собой. Выставка «Праздник быть собой» - это способ поговорить со зрителями о том, что такое подлинная радость человека самому себе. В предпраздничное время и период новогодних каникул проект предлагает каждому задуматься о своем внутреннем празднике и, осмыслив его, навсегда его сохранить, - прокомментировала Дарья Костина, арт-директор галереи и куратор выставки.