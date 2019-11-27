Дороги на Урале отремонтировали в срок: цифры

В Свердловской области с мая по ноябрь в нормативное состояние привели 132 километра региональных и муниципальных дорог.

На реализацию региональной составляющей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» областной бюджет потратил 1,6 миллиарда рублей, из них 550 миллионов — на общесистемное развитие дорожного хозяйства.

- К 1 ноября все запланированные работы были выполнены, проверено их качество, произведены выплаты подрядчикам. Сейчас мы заключаем соглашения на реализацию программы будущего года, - рассказывает министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

По его словам, в 2020 году власти запланировали строительство и реконструкцию Екатеринбургской кольцевой автодороги (третий пусковой участок). Дорожники намерены соединить Полевской тракт с Челябинским.

Свердловской области дополнительно выделен 1 миллиард рублей из федерального бюджета — как региону, где реализация нацпроекта идет наиболее успешно.