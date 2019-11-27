2019-11-27T14:34:03+03:00
Общество

На Урале родителей тяжелобольных детей поддержали специальными тренингами

Проект «Счастье есть» стартовал в ОДКБ
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Фото: mzso.infoФото: mzso.info
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В свердловской Областной детской клинической больнице стартовал проект для родителей тяжелобольных детей «Счастье есть». В рамках проекта для взрослых проводят групповые психотерапевтические тренинги в игровой форме.

Родители больных малышей находятся в состоянии постоянного стресса, психологические тренинги помогают им облегчить свое состояние.

- Занятия будут проходить регулярно раз в три недели в группах до 20 человек. Родители здесь общаются, обсуждают актуальные для них вопросы, - рассказывает заместитель главного врача по лечебной работе Ольга Кожевникова.

Сегодня детская паллиативная помощь оказывают 507 семьям с детьми, у которых диагностированы тяжелые и неизлечимые заболевания, проживающим в Свердловской области.

Работу с ними ведут высококвалифицированные специалисты: педиатры, неврологи, медицинские сестры, медсестры по лечебному массажу, специалисты по социальной работе и клинические психологи.

Напомним, что 35 больниц региона получили право оказывать паллиативную помощь больным детям. Это стало возможным в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, на модернизацию паллиативных отделений из федерального и областного бюджетов в этом году выделено более 380 миллионов рублей. На развитие детского здравоохранения в рамках нацпроекта, из региональной казны до 2024 года планируется потратить еще порядка 400 миллионов рублей.

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