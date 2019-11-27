Кулинарное творчество выходит на новый уровень

21 ноября в Miele Центр в Екатеринбурге по адресу ул. Радищева, 25 состоялся громкий запуск Generation 7000 – новой революционной серии техники для кухни. Гости камерного мероприятия смогли одними из первых в России оценить инновации и дизайн приборов новой серии от Miele.

О тенденциях и трендах интерьерного дизайна гостям рассказала Юлия Шевелева. Фото: Miele

Событие прошло в необычном формате интерактивного эксперимента, в рамках которого гостям было предложено переосмыслить тонкую связь вкуса и цвета. Так, программа мероприятия включила в себя небольшую экскурсию по экспозиции новой техники с известным екатеринбургским дизайнером Юлией Шевелевой и флористический воркшоп по созданию аксессуаров из живых цветов. Кульминацией по традиции стал вдохновляющий гастрономический эксперимент амбассадора Miele шеф-повара Марка Стаценко. Он приготовил специальное меню из нескольких закусок и, мастерски обыграв тему вечера, удивил гостей своим авторским прочтением привычных вкусов и форм.

Лаконичный дизайн и совершенное качество исполнения – идеи, которые стоят за созданием серии Generation 7000. Фото: Miele

Именно это с запуском Generation 7000 и предлагает Miele – выйти за рамки обыденного, вступить на путь увлекательных экспериментов и, наконец, вывести творчество на новый уровень.

О серии Generation 7000

Интуитивно понятный интерфейс, дизайн, неподвластный времени, и совершенное качество исполнения – идеи, которые стоят за созданием новой серии встраиваемой техники для кухни Generation 7000 от немецкого бренда Miele. Глобальный запуск объединил абсолютно новые модели встраиваемых духовых шкафов, пароварок, микроволновых печей, подогревателей, вакууматоров, панелей конфорок, кофемашин, а также инновационный комбинированный духовой шкаф Dialog oven.

Амбассадор Miele шеф-повар Марк Стаценко провел гастрономический эксперимент на тему цветов и вкусов. Фото: Miele

Новинки Generation 7000 представлены в четырёх дизайнерских линиях и трёх цветовых решениях, а также в исполнении из нержавеющей стали. Приборы идеально сочетаются между собой и гармоничного впишутся в современные интерьеры любой стилистической направленности. Так, например, дизайнерская линия PureLine поддерживает тренд на сдержанную классику с её горизонтальными линиями и элементами из нержавеющей стали, а концепция VitroLine построена на использовании стекла. Самая минималистичная и лаконичная линия ArtLine удивляет полным отсутствием ручек на дверцах приборов – они открываются нажатием сенсорной кнопки на панели управления. А более традиционная линия ContourLine отличается строгой окантовкой из нержавеющей стали.

Управление приборами – полностью сенсорное и максимально интуитивное. Фото: Miele

Однако линейка Generation 7000 призвана удивлять не только безупречной визуальной составляющей, но и множеством новых революционных функций. Встраиваемые и компактные духовые шкафы, пароварки и кофемашины, например, оснащены функцией Motion React – датчиком приближения пользователя к прибору и автоматическому отображению всех текущих параметров запущенного процесса. А интегрированная фотокамера FoodView позволяет видеть процесс приготовления блюда в высоком разрешении через мобильное устройство. Духовые шкафы оснащены функцией TasteControl, которая отвечает за то, чтобы не было переваривания и охлаждает рабочую камеру после окончания процесса приготовления.

Встраиваемые кофемашины из линейки Generation 7000 предлагают гурманам целых три контейнера для зерен разного сорта. Прибор уникален во многих аспектах – взять хотя бы эксклюзивные функции AutoDescale и AutoClean, которые в автоматическом режиме позаботится об очистке и удалении накипи из машины.

Встраиваемая техника оснащена функцией Motion React – датчиком приближения пользователя к прибору. Фото: Miele

Еще несколько инноваций серии Generation 7000 – технология DualSteam и автоматические программы Mix & Match в комби-пароварках. DualSteam делает возможным быстрое образование и равномерное распределение пара в камере, а автоматические программы Mix & Match служат для комфортного приготовления разных блюд одновременно.

Управление приборами – полностью сенсорное и максимально интуитивное. Разработчики Miele провели большую работу по выработке единых принципов пользовательского интерфейса, который бы помог сделать управление ещё более простым. Так, быстро усвоив принцип управления одним прибором из серии Generation 7000, пользователь избежит сложностей при использовании другой техники. Ещё одно важное обновление, коснувшееся серии Generation 7000, – оснащение практически всех моделей долговечной и ресурсосберегающей светодиодной подсветкой рабочих камер.

Новая серия техники для кухни от Miele вдохновит на новые кулинарные достижения даже самого искушенного пользователя.