«Муж сбежал в Германию, а семья ополчилась против меня»: у одной из главных активисток протеста в сквере у Драмтеатра отобрали детей

- Мое звание «мама» трепали. Смотрели под микроскопом: настоящее ли? Обмазывали слюнями и соплями. Мочили в грязной луже, топтали грязными сапогами и берцами, тыкали пикой. И под конец утопили в деревенском сортире. Причем вместе со мной. Потому что такого знаменосца как я можно утопить только вместе со знаменем, - пишет в Facebook екатеринбурженка Алена Смышляева.

Та самая девушка, которая была первой, кто уронил забор в сквере у Драмтеатра в мае этого года. Именно с ее акции протеста на дереве началась акция протеста, поделившая город на два лагеря. Тогда все закончилось победой сторонников сквера – власти приняли решение строить храм в другом месте.

Смышляева запомнилась многим своей попыткой прорваться за забор в сквере у Драмтеатра. Несколько минут Алена сидела на дереве, пока ее не сняли росгвардейцыФото: Алексей БУЛАТОВ

МУЖ СБЕЖАЛ В ГЕРМАНИЮ

Но как выяснилось, в жизни у Алены есть проблемы важнее противостояний у Драмтеатра. Чуть больше года назад родная мать и бывшая свекровь отобрали у нее двух сыновей. Теперь старший живет в Рефтинском у родителей отца, а младший в Костромской области со второй бабушкой. Сама Смышляева признается, что финансовое состояние семьи было, мягко говоря, удручающим.

Но такого удара в спину от родни она не ожидала. На сторону экс-свекрови даже встала ее родная сестра Анна Балтина, которая также принимала активное участие в СКВЕРной истории, а позже входила в инициативную группу.

С бывшим мужем Алена разошлась еще в 2008 году, но официально на развод пара подала лишь в 2014 году. По решению суда Григорий Смолин выплачивал экс-супруге четверть от своего дохода – порядка 70 тысяч рублей. Хватало и на детей, и на оплату ипотеки.

Старшему сыну Алены сейчас 15 лет, младшему - 8. Фото: Facebook Алены Смышляевой

- Поначалу мы жили в «двушке», заемщиком по ипотеке был Григорий, а я была созаемщиком. Два года после развода он стабильно платил алименты, и нам этого хватало. Но в 2016 году он внезапно сбежал в Германию, и перестал выходить на связь и отправлять деньги. Даже официально уволился в России, чтобы приставы не смогли удерживать часть его зарплаты. Уже тогда и его родители и моя мама ополчились против меня. Твердили, что если развод был по моей инициативе, то я – разрушила семью. А когда стало нечем выплачивать ипотеку – меня выселили. Оставались неоплаченными 1,6 миллиона рублей. Четвертого июля квартиру отобрали. Вот и получается, что муж сбежал, а семья ополчилась против меня.

СТАРШЕГО СЫНА ПОХИТИЛИ ИЗ ШКОЛЫ

К моменту, когда Алену выгоняли на улицу, сыновей с ней уже не было. Еще осенью 2018-го детей забрали бабушки. Старшего буквально выкрали из гимназии № 104, бывшая свекровь даже забрала его документы и увезла к себе в коттедж.

- Сыну уже 15 лет, но его настроили против меня, и он не отвечает на мои звонки. В последний раз, когда я приезжала навестить его, бывшая свекровь лишь отвесила мне пощечину. Они считают меня виновной в том, что их сын сбежал за границу, - добавляет Смышляева.

Смышляева считается одной из зачинщиц протестов в сквере. Фото: Facebook Алены Смышляевой

Сейчас Алена фрилансер, в основном сотрудничает с бизнесом в сфере искусств. Собственного жилья у нее нет, приходится жить у друзей. Опускать руки мать двоих детей не собирается, говорит, что будет до последнего пытаться вернуть сыновей. Но честно признается – говорить с родней давно стало бесполезно.