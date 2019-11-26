2019-11-26T17:12:47+03:00
Общество

«Муж сбежал в Германию, а семья ополчилась против меня»: у одной из главных активисток протеста в сквере у Драмтеатра отобрали детей

Алена Смышляева обвиняет родную мать и сестру в сговоре с бывшей свекровью
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
После побега мужа за границу Алена не смогла выплачивать ипотеку и осталась без крыши над головой. Фото: Facebook Алены СмышляевойПосле побега мужа за границу Алена не смогла выплачивать ипотеку и осталась без крыши над головой. Фото: Facebook Алены Смышляевой
Изменить размер текста:

- Мое звание «мама» трепали. Смотрели под микроскопом: настоящее ли? Обмазывали слюнями и соплями. Мочили в грязной луже, топтали грязными сапогами и берцами, тыкали пикой. И под конец утопили в деревенском сортире. Причем вместе со мной. Потому что такого знаменосца как я можно утопить только вместе со знаменем, - пишет в Facebook екатеринбурженка Алена Смышляева.

Та самая девушка, которая была первой, кто уронил забор в сквере у Драмтеатра в мае этого года. Именно с ее акции протеста на дереве началась акция протеста, поделившая город на два лагеря. Тогда все закончилось победой сторонников сквера – власти приняли решение строить храм в другом месте.

Смышляева запомнилась многим своей попыткой прорваться за забор в сквере у Драмтеатра. Несколько минут Алена сидела на дереве, пока ее не сняли росгвардейцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смышляева запомнилась многим своей попыткой прорваться за забор в сквере у Драмтеатра. Несколько минут Алена сидела на дереве, пока ее не сняли росгвардейцыФото: Алексей БУЛАТОВ

МУЖ СБЕЖАЛ В ГЕРМАНИЮ

Но как выяснилось, в жизни у Алены есть проблемы важнее противостояний у Драмтеатра. Чуть больше года назад родная мать и бывшая свекровь отобрали у нее двух сыновей. Теперь старший живет в Рефтинском у родителей отца, а младший в Костромской области со второй бабушкой. Сама Смышляева признается, что финансовое состояние семьи было, мягко говоря, удручающим.

Но такого удара в спину от родни она не ожидала. На сторону экс-свекрови даже встала ее родная сестра Анна Балтина, которая также принимала активное участие в СКВЕРной истории, а позже входила в инициативную группу.

С бывшим мужем Алена разошлась еще в 2008 году, но официально на развод пара подала лишь в 2014 году. По решению суда Григорий Смолин выплачивал экс-супруге четверть от своего дохода – порядка 70 тысяч рублей. Хватало и на детей, и на оплату ипотеки.

Старшему сыну Алены сейчас 15 лет, младшему - 8. Фото: Facebook Алены Смышляевой

Старшему сыну Алены сейчас 15 лет, младшему - 8. Фото: Facebook Алены Смышляевой

- Поначалу мы жили в «двушке», заемщиком по ипотеке был Григорий, а я была созаемщиком. Два года после развода он стабильно платил алименты, и нам этого хватало. Но в 2016 году он внезапно сбежал в Германию, и перестал выходить на связь и отправлять деньги. Даже официально уволился в России, чтобы приставы не смогли удерживать часть его зарплаты. Уже тогда и его родители и моя мама ополчились против меня. Твердили, что если развод был по моей инициативе, то я – разрушила семью. А когда стало нечем выплачивать ипотеку – меня выселили. Оставались неоплаченными 1,6 миллиона рублей. Четвертого июля квартиру отобрали. Вот и получается, что муж сбежал, а семья ополчилась против меня.

СТАРШЕГО СЫНА ПОХИТИЛИ ИЗ ШКОЛЫ

К моменту, когда Алену выгоняли на улицу, сыновей с ней уже не было. Еще осенью 2018-го детей забрали бабушки. Старшего буквально выкрали из гимназии № 104, бывшая свекровь даже забрала его документы и увезла к себе в коттедж.

- Сыну уже 15 лет, но его настроили против меня, и он не отвечает на мои звонки. В последний раз, когда я приезжала навестить его, бывшая свекровь лишь отвесила мне пощечину. Они считают меня виновной в том, что их сын сбежал за границу, - добавляет Смышляева.

Смышляева считается одной из зачинщиц протестов в сквере. Фото: Facebook Алены Смышляевой

Смышляева считается одной из зачинщиц протестов в сквере. Фото: Facebook Алены Смышляевой

Сейчас Алена фрилансер, в основном сотрудничает с бизнесом в сфере искусств. Собственного жилья у нее нет, приходится жить у друзей. Опускать руки мать двоих детей не собирается, говорит, что будет до последнего пытаться вернуть сыновей. Но честно признается – говорить с родней давно стало бесполезно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Дети игнорировали учительниц и замечания!»: суд оставил на свободе школьного директора, который душил ученика
Теперь уголовное дело могут возбудить в отношении его коллег, детей и адвоката за лжесвидетельствование. Как педагог пошел на сделку со следствием и перевернул ход процесса - в материале КП-Новосибирск
«Девочки хотят быть взрослыми»: Сергей Семенов разбирается в деле «Новой Шурыгиной», которую изнасиловали два парня
Самарский правозащитник, отсидевший за надругательство над настоящей Дианой Шурыгиной, вмешался в скандальную историю с изнасилованием 12-летней школьницы в Нижнем Новгороде
Новости 24
В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга появятся новые улицы
Группа ВТБ и Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ подписали соглашение о сотрудничестве
На Урале женщина потратила 70 тысяч с банковской карты, украденной у соседки по палате
В Екатеринбурге ищут пенсионерку с бордовыми волосами
Высокинский предложил сделать Академический восьмым районом Екатеринбурга
ЕВРАЗ помог Нижнетагильскому музею-заповеднику
После сообщений о детях, добирающихся до школы в Горном Щите пешком по трассе, следователи организовали проверку
«Мечта превратилась в “пшик”»: в Екатеринбурге не будут строить канатную дорогу
Закрыли на карантин: на Урале в детском саду малыши отравились рыбными котлетами
Таксиста-южанина, который избил трех девушек в Екатеринбурге, отстранили от работы
Прокуратура заинтересовалась водителем снегопогрузчика, который на Сортировке задавил подростка
В Екатеринбурге у аэропорта Кольцово закрыли нелегальную стоянку для таксистов
Сквер у Оперного театра в Екатеринбурге заставляют новенькими скамейками
Бесплатный проезд для домашних питомцев в пригородных поездах на СвЖД будет действовать во Всемирный день домашних животных
Школьник из Екатеринбурга взял гран-при престижной премии за рассказ про поросенка, который хотел увидеть небо
Энергетики завершили «концессионные» капремонты
На строительство новой больницы в Верхней Салде выделят три миллиарда
В Свердловском областном центре медицинской профилактики началась акция Щедрый Вторник
Уральские чиновники отказывались выдавать ветерану ВОВ квартиру
«Черная пятница»: УБРиР дарит клиентам скидки до 50%
Ученики новой школы Екатеринбурга неделю сидели дома из-за отсутствия холодной воды
В Екатеринбурге презентуют фотопрогулку по советскому Эльмашу