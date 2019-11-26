Глава Минздрава РФ оценила работу свердловского СПИД-центра

Свердловский центр СПИДа занял второе место в конкурсе «Лучший СПИД-центр страны». Награду уральским специалистам 25 ноября вручила лично министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на V Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ и СПИДа.

Сегодня в Свердловской области проживает больше 65 тысяч человек с вирусом иммунодефицита. Поэтому медики рекомендуют всем жителям региона узнать свой ВИЧ-статус. Если он окажется положительным, его ранее выявление и начало своевременного лечения в одном из лучших центров страны дает реальный шанс на сохранение здоровья, на рождения здоровых детей, на долгую и полноценную жизнь.

Доля здоровых детей, которые рождаются от ВИЧ-положительных мам, в Свердловской области держится на уровне 98,5%.

Профилактике ВИЧ-инфекции в областном Минздраве уделяют особое внимание. Это направление включено в утвержденную губернатором программу «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года».

В этом году на профилактические мероприятия во ВИЧ уже потрачено больше 1,5 миллиона рублей. Раннее и качественное лечение ВИЧ-инфекции, доступное всем ВИЧ-положительным пациентам, сохраняет жизни и снижает скорость распространения заболевания.