2019-11-26T16:19:16+03:00
Общество

Глава Минздрава РФ оценила работу свердловского СПИД-центра

Учреждение стало одним из лучших в стране
Поделиться:
Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
Изменить размер текста:

Свердловский центр СПИДа занял второе место в конкурсе «Лучший СПИД-центр страны». Награду уральским специалистам 25 ноября вручила лично министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на V Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ и СПИДа.

Сегодня в Свердловской области проживает больше 65 тысяч человек с вирусом иммунодефицита. Поэтому медики рекомендуют всем жителям региона узнать свой ВИЧ-статус. Если он окажется положительным, его ранее выявление и начало своевременного лечения в одном из лучших центров страны дает реальный шанс на сохранение здоровья, на рождения здоровых детей, на долгую и полноценную жизнь.

Доля здоровых детей, которые рождаются от ВИЧ-положительных мам, в Свердловской области держится на уровне 98,5%.

Профилактике ВИЧ-инфекции в областном Минздраве уделяют особое внимание. Это направление включено в утвержденную губернатором программу «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года».

В этом году на профилактические мероприятия во ВИЧ уже потрачено больше 1,5 миллиона рублей. Раннее и качественное лечение ВИЧ-инфекции, доступное всем ВИЧ-положительным пациентам, сохраняет жизни и снижает скорость распространения заболевания.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Высокинский предложил сделать Академический восьмым районом Екатеринбурга
ЕВРАЗ помог Нижнетагильскому музею-заповеднику
После сообщений о детях, добирающихся до школы в Горном Щите пешком по трассе, следователи организовали проверку
«Мечта превратилась в “пшик”»: в Екатеринбурге не будут строить канатную дорогу
Закрыли на карантин: на Урале в детском саду малыши отравились рыбными котлетами
Таксиста-южанина, который избил трех девушек в Екатеринбурге, отстранили от работы
Прокуратура заинтересовалась водителем снегопогрузчика, который на Сортировке задавил подростка
В Екатеринбурге у аэропорта Кольцово закрыли нелегальную стоянку для таксистов
Сквер у Оперного театра в Екатеринбурге заставляют новенькими скамейками
Бесплатный проезд для домашних питомцев в пригородных поездах на СвЖД будет действовать во Всемирный день домашних животных
Школьник из Екатеринбурга взял гран-при престижной премии за рассказ про поросенка, который хотел увидеть небо
Энергетики завершили «концессионные» капремонты
На строительство новой больницы в Верхней Салде выделят три миллиарда
В Свердловском областном центре медицинской профилактики началась акция Щедрый Вторник
Уральские чиновники отказывались выдавать ветерану ВОВ квартиру
«Черная пятница»: УБРиР дарит клиентам скидки до 50%
Ученики новой школы Екатеринбурга неделю сидели дома из-за отсутствия холодной воды
В Екатеринбурге презентуют фотопрогулку по советскому Эльмашу