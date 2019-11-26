Елки в Екатеринбурге для детей 2019-2020: даты, цены

Через месяц в Екатеринбурге начнутся новогодние представления 2019-2020. Но билеты на них надо покупать уже сейчас. «Комсомолка» поможет разобраться в пестрой афише и расскажет о самых интересных праздничных спектаклях.

«НОВЫЙ ГОД, НУ, ПОГОДИ!»

Свердловчанам так понравилась елка, которую проводят в «Екатеринбург-Экспо», что организаторы сделали ее ежегодной. В этот раз за постановку интерактивного представления взялся «Союзмультфильм». Главная тема – знаменитый советский мультик «Ну, погоди», который в этом году отмечает 50-летний юбилей.

- Мы транспортируем Зайца и Волка в любимые всеми нами сказки – в русскую народную, в арабскую, в европейскую, где ему будут помогать Баба Яга, Алладин, Золушка, - рассказывает режиссер спектакля Александр Блинов.

Развлечения в новогодние праздники обойдутся от 300 до 100 рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасать зайца будут не только сказочные персонажи, но и маленькие зрители. Актеры будут играть с ребятами прямо в зале. Подобное представление уже показывали в Москве и оно имело огромный успех. Кроме театральной постановки на «ЭкспоЁлке» будут традиционно работать аттракционы и каток, а также откроется комната Деда Мороза, в которую смогут войти все желающие.

«Екатеринбург-Экспо», улица Экспо Бульвар 2

С 26 декабря по 08 января с 10.00 до 20.00, 31.12 - выходной день, 1 января с 12.00 до 20.00

Цена билетов: спектакль от 390 руб., аттракционы - от 990 руб.

ФИКСИКИ В КОНСТРУКТЛЯНДИИ

«А кто такие фиксики большой, большой секрет» - поют в главной песне любимого мультфильм всех малышей. Но им точно не нужно объяснять, кто эти маленькие человечки. В Екатеринбурге каждый год детишек радуют новогодним шоу «Фиксики в конструкляндии». Это не просто елка, а настоящий квест.

- Ребята выполняют задания вместе с героями Фиксиков (аниматор дает задание ребятам найти детали конструктора, чтобы собрать определенную фигуру и тогда появится Дед Мороз). Если участники справятся со всеми заданиями, они получат подарки из рук самого Дед Мороза, - рассказывают организаторы.

В Ельцин Центре откроют театр для малышей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мам, пап и их детишек будут развлекать аниматоры, также гостей ждут игры в зоне минибатутов, прохождение трассы Ниндзя, бассейн с шариками, большие конструкторы. В конце елка с Дедом Морозом. Длительность один час двадцать минут. Возраст: 3-7 лет.

Батутный парк «Razgon», ТЦ «Радуга», Малышева, 5

с 21 декабря, начало в 16:00

Цена билета: от 800 руб. для детей.

«ПАРОЛЬ – ПЕРВАЯ РОЛЬ»

Любопытство – главная черта малышей. Ельцин Центр приглашает вас и ваших детей окунуться в театральное закулисье. Путешествие будет длиться

два часа. За это время ребята узнают, как оживают куклы и сказочные персонажи, кто управляет светом, что будет с оркестром, если самому взмахнуть дирижерской палочкой и долго ли держатся приклеенные усы и борода.

В "Екатеринбург-Экспо" оживят мультфильм "Ну, погоди!".Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце маленьких зрителей ждет новогоднее шоу, в котором они сами станут настоящими актерами. Рекомендовано для детей от 5 до 12 лет.

К слову, 25 и 26 декабря в Ельцин-Центре пройдут благотворительные новогодние представления для малообеспеченных и многодетных семей. Чтобы принять участие нужно отправить заявку на адрес ycenter@ycenter.ru. В заявке нужно кратко написать о своей семье и оставить контактные данные.

Атриум Ельцин Центра, ул. Бориса Ельцина, 3

с 25 декабря до 8 января

Цена билета: от 1500 для детей (с подарком), от 500 руб. для взрослых.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ СНЕГОВИК

Веселое настроение, елка, салаты, подарки и бой курантов. Но волшебные новогодние часы пропали! Что же делать? Кто преступник? Герои любимых сказок собрались, чтобы помочь смелому Снеговику найти главные часы. Сколько трудностей им придется преодолеть, какие хитрости применить, чтобы выполнить эту задачу! Исполнятся ли новогодние желания - узнаем, посмотрев весёлую сказочную историю.

Свердловская государственная детская филармония, 8 Марта, 36

Тел.: +7 (343) 214-98-68

24 декабря – 4 января

Цена билета: от 450 руб.

В Екатеринбурге найдутся развлечения для малышей любого возраста.Фото: Алексей БУЛАТОВ

НОВОГОДНЕЕ ДЕЛЬФИН-ШОУ

Морские обитатели так же, как и мы готовятся к Новому году. В океанариуме Екатеринбурга покажут добрую сказку.

- По сюжету дети находят на берегу моря бутылку, в которой был заточен Дед Мороз. Вместе с ребятишками, они отправляются спасать Новый год. А для этого дедушка превращает малышей в морских обитателей. На помощь к ним приходят дельфины, морской котик и белухи, - рассказывают в Океанариуме.

Зрителей ждет удивительно 3D-шоу с участием аниматоров и гимнастов. Кроме того будут приглашены музыканты.

Океанариум Екатеринбурга, ул. Щербакова, 2Б

С 25 декабря по 12 января

Билеты от 900 до 3000 руб.

Виктор ГУСЕЙНОВ/ Ксения КРИВОЩЕКОВАФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

СИНИЙ ТРАКТОР ДЕДА МОРОЗА

Развивающее музыкальное шоу песенных хитов «Синего трактора» для детей от двух до шести лет. Синий трактор теперь и на сцене! Добрая шоу-сказка в мягком плюшевом формате для самых маленьких зрителей. Главный герой Синий Трактор гулял и потерялся. Его новые друзья - Профессор, Девочка Маня и Мальчик Петя - отправляются в полное приключений путешествие, чтобы найти его дом.

Дворец молодежи, пр. Ленина, 1

3 января в 11:00, 13:30

Тел.: 222-70-00

Цена: от 350 руб.

«Ми-ми-мишки: Новогодний переполох»

Дворец молодежи, пр. Ленина, 1

Тел.: 222-70-00

4 января в 11:00, 13:30

Цена: от 350 руб.

Перед Новым какой-то злодей срубил любимицу лесных зверей – елку… А какой праздник без нарядной красавиц. Ми-ми-мишки и их друзья начинают свое расследование и выясняют, что за преступлением стоит одно из изобретений Кеши.

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

В Театре Юного зрителя готовят новогоднее представление по мотивам русских народных сказок для детей и их родителей. Любимая всеми сказка «По Щучьему велению» о волшебстве, хитрости и смекалке, но в необычном прочтении. Здесь Емеля не лентяй, а мечтатель. Юноша пожелает «кабы люди взлетать могли». Его мечта станет реальностью, когда встретит он царевну Несмеяну, которую так прозвали за ее серьезность и склонность к изобретательству. И тут начнутся приключения.

ТЮЗ, улица Карла Либкнехта, 48

с 20 декабря по 8 января

Цена билета: от 500 до 700 руб. Подарок: 350 руб.

Первые представления начнутся 24 декабря.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВРЕМЯ ЧУДЕС С КУКЛАМИ

Екатеринбургские кукольники вместе с настоящими волшебниками - Михаилом Богдановым и Дарьей Богатовой - приготовили потрясающее новогоднее представление с куклами, фокусами, играми, скрытыми мирами и смыслами.

Екатеринбургский театр кукол, улица Мамина-Сибиряка,143

с 21 декабря 2019 по 8 января 2020

Номер телефона: +7 (343) 350-30-05

КОНКУРС

Елочная игрушка своими руками

С 18 ноября по 13 декабря в Детском кафе Ельцин-центра (3 этаж) будет проходить конкурс ёлочной игрушки «Наряд для ёлки»*. Украшение нужно будет сделать своими руками. От одного участника – 1 игрушка. Принимаются работы от ребят от 4 до 10 лет.

Работы нужно принести в Детское кафе с 18 ноября по 13 декабря 2019 года, с 12:00 до 20:00 ежедневно. Обязательно подписать ФИО, возраст и контактный номер телефона.

Награждение победителей пройдет 13 декабря 2019 года в 18.30 в Детском кафе. Общий призовой фонд — 10000 рублей.

Подробности по телефону: +7 (343) 384–02–07.

*Поделки украсят елку в Детском кафе. Максимальное количество поделок, которые готовы принять организаторы – 70 штук. Как только данное количество будет собрано – организаторы могут остановить сбор. Это может случится раньше 13 декабря.