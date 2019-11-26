2019-11-26T10:51:37+03:00
Общество

В Екатеринбурге на капитальный ремонт Театра кукол потратят 44 миллиона рублей

Отремонтируют здание и купят техническое оборудование
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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На капитальный ремонт Екатеринбургского театра кукол власти потратят почти 44 миллиона рублей. Сумма выросла, так как мэрия получила возможность выделить деньги после пересмотра программы «Развитие культуры и искусства в Екатеринбурге» на 2017-2020 годы. В рамках программы закупят новое техническое оборудование и отремонтируют здание.

Сейчас в Свердловской области идет активное обновление культурной инфраструктуры. Так, в 2020 году на реализацию государственную программу «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» планируется направить больше 4 миллиардов рублей.

На эти деньги в регионе отремонтируют сельские клубы, закупят новое оборудование для кинотеатров, построят две модельные библиотеки.

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