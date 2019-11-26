В Екатеринбурге на капитальный ремонт Театра кукол потратят 44 миллиона рублей

На капитальный ремонт Екатеринбургского театра кукол власти потратят почти 44 миллиона рублей. Сумма выросла, так как мэрия получила возможность выделить деньги после пересмотра программы «Развитие культуры и искусства в Екатеринбурге» на 2017-2020 годы. В рамках программы закупят новое техническое оборудование и отремонтируют здание.

Сейчас в Свердловской области идет активное обновление культурной инфраструктуры. Так, в 2020 году на реализацию государственную программу «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» планируется направить больше 4 миллиардов рублей.

На эти деньги в регионе отремонтируют сельские клубы, закупят новое оборудование для кинотеатров, построят две модельные библиотеки.