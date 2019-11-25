2019-11-25T16:53:21+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге боксера, убившего вора женской сумочки, отправили в колонию

Евгений Мищенко пытался спасти погибшего и оказывал ему первую помощь
Евгений Стоянов
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Евгений много лет занимался боксом. Фото: соцсетиЕвгений много лет занимался боксом. Фото: соцсети
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Екатеринбуржца Евгения Мищенко, который до смерти забил мужчину, посчитав того виновным в краже женской сумочки, отправили в колонию. Там он проведет 8,5 лет.

Все произошло 23 августа напротив железнодорожного вокзала. В ДТП столкнулись три машины. Очевидцы вышли осмотреть повреждения, а рядом стали собираться случайные зеваки. Среди них был и Евгений.

В какой-то момент одна из пострадавших в ДТП обнаружила, что у нее пропала сумка. Случайные свидетели аварии, собравшиеся около автомобилей, заподозрили в краже 46-летнего мужчину восточной внешности. Он крутился рядом с машиной девушки, а потом начал быстро уходить от места ДТП.

Парень пытался оказать погибшему первую помощь. Фото: следственный отдел Железнодорожного района

Парень пытался оказать погибшему первую помощь. Фото: следственный отдел Железнодорожного района

22-летний Евгений, который много лет занимался боксом, решил догнать этого мужчину. Молодой спортсмен настиг пострадавшего в одном из дворов недалеко от вокзала и начал его избивать.

- Подсудимый действуя из личной неприязни, руками и ногами причинил множественные повреждения мужчине 1972 года рождения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествии, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По-видимому, парень не хотел убивать пострадавшего. Поняв, что он нанес ему серьезные травмы, Александр побежал за водой и даже попытался реанимировать пострадавшего. Эти его действия попали на запись камеры наружного наблюдения.

Преступление Евгения было квалифицировано, как «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд признал боксера виновным и отправил в колонию строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с Евгения два миллиона рублей в пользу родственников погибшего.

Погибший официально нигде не работал. Был выходцем из одной из республик Средней Азии. Он получил российское гражданство и много лет жил в Екатеринбурге. У него остались жена и трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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