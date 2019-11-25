2019-11-25T16:06:02+03:00
Общество

В Академическом построят новую школу на 1 100 мест

На объект потратят 1,1 миллиарда рублей
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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В Екатеринбурге в микрорайоне Академический появится новая школа на 1 100 мест. Информация о поиске подрядчика для возведения образовательного учреждения появилась на сайте госзакупок.

В документе прописано, что на строительство школы потратят 1,1 миллиарда рублей. Подрядчик старта строительных работ должен будет разработать чертежи, а также продумает проекты интерьеров. Объект сдадут к 30 июня 2022 года.

Школьников Свердловской области постепенно переводят на обучение в первую смену. Из-за этого в регионе идет активное строительство школ. Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей группы по модернизации строительной отрасли и разработке предложений по открытию школ.

Возведение новых школ регламентируется региональной программой «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». На эти цели в региональной казне предусмотрено больше 52 миллиардов рублей.

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