2019-11-25T14:07:31+03:00
Общество

Уральские предприниматели поучаствовали в российско-азербайджанском форуме

По итогам бизнес-встреч подписано несколько документов о сотрудничестве
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Российско-Азербайджанский форм. Фото: све.рфРоссийско-Азербайджанский форм. Фото: све.рф
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Бизнесмены из Свердловской области приняли участие в Х российско-азербайджанском межрегиональном форму, который прошел в Москве. Делегацию уральского региона возглавил заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. В ходе встреч подписано несколько документов о сотрудничестве.

По словам Алексея Орлова, у Среднего Урала большие планы по сотрудничеству с Азербайджаном.

- Высокий интерес со стороны экспортно ориентированного бизнеса к этой теме показал сентябрьский визит делегации региона во главе с губернатором в Баку. Более трех десятков компаний вошли в ее состав. На форуме в Москве, к примеру, один из участников поездки – предприятие «Неопарк», выпускающее парковочное оборудование – подписал дилерское соглашение с азербайджанским партнером. В свою очередь летом в Екатеринбурге открылся торговый дом Азербайджана, который планирует расширять объемы и ассортимент товаров из Республики. Все тренды, обозначенные на форуме, нам очень понятны, они нашли отражение и в нашем новом соглашении. Считаю, что система отстроена, остается только работать, – подчеркнул Алексей Орлов.

Напомним, что этим летом региональное правительство одобрило и утвердило стратегию развития сотрудничества региона с зарубежными партнерами до 2035 года. Документ предполагает более современную модель внешнеэкономической деятельности Свердловской области, которая соответствует новым реалиям.

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