2019-11-25T13:48:22+03:00
Общество

Средний Урал и Узбекистан расширяют сотрудничество

Подписано очередное соглашение
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Евгений Куйвашев. Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиЕвгений Куйвашев. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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25 ноября губернатор Свердловской области и хоким Наманганской области Республики Узбекистан Хайрулло Бозаров подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает реализацию новых проектов в области поставок сельскохозяйственной продукции, тканей и товаров легкой промышленности, а также взаимодействие в сфере машиностроения, энергетики, строительства, цифровых технологий и лесопереработки.

- Уральский климат суров и непредсказуем, поэтому у региона есть большая потребность в сезонных овощах и свежих фруктах. Наличие у Свердловской области развитой транспортной инфраструктуры, современных логистических схем позволяет обеспечить распространение продукции узбекских производителей по другим регионах России, - заявил на встрече губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Перспективными направлений взаимодействия губернатор также назвал совместную подготовку кадров, образование, медицину и строительство.

Прямые контакты между Свердловской и Наманганской областями были установлены около двух лет назад. Тогда же был подписан протокол о намерениях, создавший основу для выстраивания долгосрочных отношений и достижения предметных договоренностей.

– Пришло время углублять связи Свердловской и Наманганской областей, наладить сотрудничество в экономической и других сферах. Подписанное сегодня соглашение – это серьезный шаг вперед. У вас – богатый индустриальный регион, и мы рассчитываем привлечь партнеров из Свердловской области в нашу экономику, – сказал хоким.

Хайрулло Бозаров отметил, что если раньше сфера взаимных интересов ограничивалась в основном сельскохозяйственной отраслью, то сегодня этот круг существенно расширяется. Также ряд документов о сотрудничестве представители свердловских и наманганских официальных и деловых кругов. О взаимодействии договорились хокимият Наманганской области со свердловским «Центром семейной медицины», логистической компанией CIT, группой СВЭЛ. А Союз предприятий строительной индустрии Свердловской области будет сотрудничать с главным управлением строительства Наманганской области.

В ходе рабочей встречи с хокимом, Евгений Куйвашев также рассказал наманганским коллегам о планах по проведению в 2023 году в Екатеринбурге Всемирной летней Универсиады. Глава Среднего Урала пригласил спортсменов из Узбекистана и, в частности, Намангана к участию в студенческих играх. Хайрулло Бозаров, в свою очередь, поздравил уральцев с получением права проведения спортивного мегасобытия.

В составе делегации Свердловской области, помимо руководителей органов власти – представители более 30 уральских предприятий, вузов и организаций, заинтересованных в поиске надежных партнеров. Все они сегодня принимают участие в форуме делового сотрудничества Свердловской и Наманганской областей. В программе рабочего визита в Наманган представителей Среднего Урала 25 ноября – осмотр национальной выставки промышленных и сельскохозяйственных товаров Наманганской области.

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