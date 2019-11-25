Жители Каменска-Уральского выбирают объекты для благоустройства

Жители Каменска-Уральского выбирают объекты, которые в уральском городе благоустроят в 2021 году на деньги из федерального и областного бюджета.

В 2019 году в городе осовременили три общественных пространства. В выборе объектов на 2021 год за 11 дней свои голоса на сайте городской администрации оставили 3 557 человек.

В лидерах списка - Байновский сад, улица Набережная и бульвар Парижской Коммуны. Согласно опросу ОНФ большая часть жителей городов знают о программах благоустройства. Самым эффективным способом информирования граждан являются объявления на подъездах.

Отметим, что в этом году на благоустройство общественных территорий в городах Свердловской области направили два миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов.