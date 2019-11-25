2019-11-25T11:02:35+03:00
Происшествия

В престижном медицинском центре Екатеринбурга скончалась пациентка

После смерти 63-летней Альфины Ибрагимовой следователи возбудили уголовное дело
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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В екатеринбургском частном медицинском центре «Ангиолайн» скончалась 63-летняя пациентка Альфина Ибрагимова. Женщина приехала в уральскую столицу из Югорска (ХМАО- прим.ред.), чтобы получить квалифицированную помощь.

Возможно, в смерти женщины виноваты врачи. Фото: СОЦСЕТИ

Возможно, в смерти женщины виноваты врачи. Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказали «Комсомолке» в СУ СКР по Свердловской области, следователями возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В руководстве «Ангиолайна» пообещали прокомментировать смерть пациентки позже. На момент публикации родственники Альфины Ибрагимовой не ответили на вопросы корреспондента.

«Ангиолайн» - один из известнейших медицинских центров города. Фото: Google maps

«Ангиолайн» - один из известнейших медицинских центров города. Фото: Google maps

Напомним, что весной этого года в больнице в Нижних Сергах скончалась 22-летняя Алиса Тепикина. Акушерка буквально вырвала роженице внутренние органы, после чего девушка умерла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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