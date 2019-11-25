Власти и местные жители помогают погорельцам из уральского села

Поздно вечером, 22 ноября, в поселке Ис под Нижней Турой сгорел многоквартирный жилой дом 1929 года постройки. Без крыши над головой остались 29 семей. В советские годы здание использовалось под местную библиотеку, много лет назад его перестроили под жилье.

Сразу после трагедии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лично распорядился выделить из областной казны деньги для помощи погорельцам. Для пострадавших организовали горячее питание, стали подыскивать временное жилье из маневренного фонда и в местных гостиницах.

Свою помощь предложили местные жители и предприниматели. Из резервного фонда Нижнетуринского ГО выделен 1 миллион рублей на помощь пострадавшим. Параллельно идет сбор средств в социальных сетях. Реквизиты опубликованы в официальной группе Качканарского городского округа в ВК.