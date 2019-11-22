2019-11-22T16:43:03+03:00
Общество

В Екатеринбурге презентовали мобильное приложение для диагностики рака: как оно работает

Точность программы диагностики достигает 96%
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Фото: личный архив Александры ШубинойФото: личный архив Александры Шубиной
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В Екатеринбурге на Евразийском конгрессе «Инновации в медицине: образование, наука, практика» презентовали уникальное приложение для диагностики рака, которое разработал ассистент кафедры дерматовенерологии Уральского государственного медицинского университета Александры Шубиной.

Как работает приложение: врач с пациентом заполняют тест с вопросами, затем фотографируют новообразование на камеру телефона при помощи насадки-дерматоскопа. Далее загружают снимок в приложение, которое определяет степень опасности изменений в организме.

Новое приложение протестировали на тысяче человек, около 300 из них попали в группу риска, у 17 нашли меланому кожи.

Работать над приложением Александра Шубина начала в 2018 году в образовательном центре «Сириус» вместе с командой одаренных детей из УрФО и IT-специалистами. Точность диагностики сегодня достигает 96%. Уже получены два свидетельства на регистрацию программы, которую опробовали в дерматоонкологическом кабинете Свердловского кожно-венерологического диспансера.

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