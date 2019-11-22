Лекции, мастер-классы и artist’s talk для любителей современного искусства

На новой культурной площадке в Синара Центре образовательные мероприятия стали еженедельной традицией. Наступающая неделя с 25 до 29 ноября обещает быть увлекательной. Для гостей центра подготовили лекции от издательства TATLIN, мастер-класс от лаборатории экспертизы и реставрации УрФУ а также artist’s talk и экускурсс по всем экспозициям Синара Арт. Публикуем подборку мероприятий, которые можно посетить, чтобы прикоснуться к современному искусству и лучше его понять.

Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Искусство Урала: от материала к материи»

25 ноября в 19:00 (понедельник)

Приглашаем познакомиться с постоянной выставкой Галереи Синара Арт «Искусство Урала: от материала к материи». Тема экспозиции позволяет не только продемонстрировать разнообразие коллекции, но и выявить рифмы и резонансы между произведениями, которые до этого никогда не соседствовали в экспозициях.

4. Картина Владимира Тукмакова из постоянной экспозиции галереи «Натюрморт с автопортретом»

Во время экскурсии вы пройдете путь от сырого нетронутого материала через его обработку и приобретение им фактуры к нематериальности и эфемерности субстанций, наполняющих внутренний мир человека. Вас ждут произведения знаковых уральских мастеров: Леонарда Туржанского, Ивана Слюсарева, Александра Бурака, Германа Метелева, Виталия Воловича, Миши Брусиловского, а также вы увидите работы молодых авторов Александра Грекова, Екатерины Поединщиковой и Сергея Рожина.

Стоимость экскурсии для каждого участника: входной билет + 50 рублей за экскурсионное обслуживание в составе сборной группы.

Лекция редактора сайта издательства TATLIN Ульяны Яковлевой «Фотография как немой свидетель»

26 ноября в 19:00 (вторник)

После окончания Второй мировой войны фотография вновь обретает право существовать в художественном поле. Однако невозможность игнорирования политических событий и постепенный расцвет специфической американской телевизионной культуры накладывают свой отпечаток на творчество фотографов. Фотографическая продукция обретает свой, часто истеричный голос и способность шокировать публику наравне с современным искусством. Прямая и брутальная манера съемки постепенно начинает раскрывать те человеческие стороны и качества, о которых ранее приходилось умалчивать. Фотоаппарат находит новое применение – в качестве дневника, фиксирующего самые сокровенные личные переживания.

Работа художника Nan Goldin «Self-Portrait in my Blue Bathroom»

Во время заключительной лекции курса мы обратимся к творчеству выдающихся фотографов второй половины XX века - Уильяма Кляйна, Роберта Франка, Ли Фридлендера, Ларри Кларка и других.

Стоимость лекции: 350 рублей – полный, 250 рублей – льготный (школьники, студенты, пенсионеры). Входной билет на все выставки Галереи Синара Арт включен в стоимость.

Мастер-класс «Ближе к делу: искусство под микроскопом» совместно с лабораторией экспертизы и реставрации УрФУ

27 ноября в 19:00 (среда)

Швейцарский художник Бернар Гаро, чей персональный проект «Глубины и поверхности» представлен в галерее Синара Арт, воплощает образ микромира с помощью создания особой фактуры на поверхности картины. С помощью технических возможностей Лаборатории экспертизы и реставрации УрФУ на мастер-классе мы сможем проследить художественные приемы автора и этапы создания произведения, благодаря которым рождается уникальная художественная поверхность, включающая в себя натуральные природные материалы, а также современные связующие: битум, латекс, акрил и другие органические материалы.

Галерея Синара Арт показывает, собирает и популяризирует произведения современного искусства. Некоторые из них созданы в том числе и в инновационных техниках, помогающих реализовать определенные социальные идеи и гуманитарные ценности. Совместное мероприятие галереи и лаборатории позволит каждому зрителю погрузиться в мир мастерской художника и узнать его изнутри.

Бернар Гаро создает текстуру своих полотен с помощью минералов и других натуральных материалов

Лаборатория экспертизы и реставрации является уникальным подразделением Департамента искусствоведения, культурологии и дизайна УрФУ. Она обеспечена современным оборудованием, позволяющим вести исследования различных произведений искусства, и предоставляет свои услуги как профессиональным институциям, так и частным лицам. Лаборатория также является учебной базой для подготовки магистрантов, обучающихся по программе «Экспертиза и реставрация объектов культуры».

По стоимости входного билета: 250 рублей – полный, 150 – льготный (школьники, студенты, пенсионеры).

Artist’s talk с Людмилой Калиниченко на тему «Эстетика массовой культуры»

28 ноября 19:00 (четверг)

Людмила Калиниченко – художница нового поколения уральских авторов, которая уже успела завоевать признание зрителей и профессионального сообщества. В своём творчестве Люда активно использует образы массовой культуры: как в предметном виде, так и в медиа-вариантах. При этом в ее работах отсутствует иронический и критический тон, который был присущ поп-арту, скорее она подходит к феномену «масскульта» как к объекту исследования или использует его как средство выразительности.

В разговоре с Людмилой Калиниченко мы обсудим ее художественные стратегии, а также круг проблем, связанных с искусством новых медиа и массовой культурой.

Людмила Калиниченко – участница грантовой программы музея «Гараж», дважды стипендиатка Союза фотографов России, участница проекта «СТАРТ» на «Винзаводе». Она постоянно участвует в групповых выставках, персональные экспозиции художницы были представлены в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Тагиле, Калуге. Людмила представляла свои работы на 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В 2019 году ее инсталляция «Элизиум» стала одним из первых проектов, открытых в новом пространстве Галереи Синара Арт.

Фойе 2 этажа, вход свободный

Gallery tour: обзорная экскурсия по временным выставкам Галереи Синара Арт

29 ноября в 19:00 (пятница)

Приглашаем познакомиться с историей создания двух специальных проектов 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства «Глубины и поверхности» (Бернар Гаро, Швейцария) и «Социалистическию сюрреализм» (Саша Генцис, Москва), а также увидеть инсталляцию молодой художницы из Екатеринбурга Людмилы Калиниченко «Элизиум».

На экскурсии вы сможете заглянуть в опустевшие, готовые к закрытию цеха завода ЗИЛ; узнаете, из чего состоит рай в XXI веке; увидите в пространстве галереи пятиметровый кратер.

Стоимость экскурсии для каждого участника: входной билет + 50 рублей за экскурсионное обслуживание в составе сборной группы.