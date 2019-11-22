В 2020 году на развитие культуры в Свердловской области выделят больше 4 миллиардов рублей

В 2020 году на реализацию государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» потратят больше четырех миллиардов рублей.

В регионе продолжится капитальный ремонт пяти сельских Дворцов культуры, создадут две модельные библиотеки, оснащение кинотеатров новым оборудованием. На это уже выделено 8 миллионов 300 тысяч рублей.

- Для создания модельных библиотек сначала свои средства должен вложить муниципалитет, чтобы отремонтировать помещение для библиотеки. После этого могут быть выделены средства федерального бюджета на приобретение специального оборудования, - рассказывает министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. – В этом году планировалось создать в регионе три модельных библиотеки, а в итоге благодаря взаимодействию с федеральными министерством культуры и нашими территориями будет создано шесть.