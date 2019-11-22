2019-11-22T11:16:01+03:00
Общество

Неравнодушный подход: власти Свердловской области поддержат экспортеров цифровых услуг

Работать готовы с каждой компанией
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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В Екатеринбурге провели заседание межведомственной рабочей группы по реализации в Свердловской области национального проекта «Цифровая экономика России». По словам регионального министра международных и внешнеэкономических связи Василия Козлова, со стороны руководства области в отношении компаний, занимающихся экспортом цифровых услуг, равнодушного подхода не будет.

Также на совещании обсудили ход реализации другого национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Уральском федеральном округе и Свердловской области. Здесь создаются условия для подготовки и привлечения кадров в IT-отрасль и экспорта цифровых услуг.

- Экспорт IT-услуг – это одна из важнейших тем развития цифровой экономики. У нас есть хорошие наработки и предприятия, которые реализуют экспортные проекты. Мы анализируем, какие проблемы стоят перед этими компаниями, чем мы можем помочь, чтобы бизнес работал эффективнее, - рассказал на совещании заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» регион намерен увеличить объем экспорта услуг к 2024 году до 100 миллиардов долларов США. В этот сегмент включены и цифровые услуги.

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