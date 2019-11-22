2019-11-22T10:45:49+03:00
Общество

На Урале учителям раздадут по миллиону рублей: как получить деньги

На выплаты направят 54 миллиона из регионального бюджета
Поделиться:
Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
Изменить размер текста:

В 2020 году из бюджета Свердловской области выделят 54 миллиона рублей на выплаты педагогам, которые переедут работать в сельскую местность. Деньги выплатят в рамках программы «Земский учитель».

Каждый учитель сразу получит по 1 миллиону рублей, который можно потратить на покупку жилья, стройматериалы и погашение ипотеки. Участник программы должен быть моложе 35 лет и иметь высшее образование. Также нужно заключить контракт с руководством сельской школы на срок минимум пять лет.

Всего на государственную программу «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в следующем году направят 67,5 миллиардов рублей. Деньги пойдут на реализацию приоритетных образовательных проектов.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Водители, выдыхайте: пройти медкомиссию по старой цене уральцы смогут до середины лета
Екатеринбуржцы стали чаще ходить к психологам
Появилось видео перестрелки в Кольцово, в ходе которой у курьера украли 30 миллионов рублей
Пройти тест и сфоткать опухоль: ученые из Екатеринбурга разработали мобильное приложение, которое выявляет рак
Певец из Екатеринбурга выступил на шоу YouTube-канала «Дневник хача»
В полиции рассказали, кому принадлежали 30 миллионов, которые стали добычей грабителей в Кольцово
В Екатеринбурге за 140 миллионов продают склады на ЖБИ
В Екатеринбурге с балкона многоэтажки на Уктусе выпал мужчина
Ломбард в центре Екатеринбурга оштрафовали на 250 тысяч за игнорирование указов банка
«Сделал кусь прежним хозяевам»: своенравная собака с бровями ищет новый дом в Екатеринбурге
Лед и пламя: уральцев зовут на открытие горнолыжного сезона на горе Белой
Мошеннице из Екатеринбурга, которая обдурачила кредитные конторы на два миллиона, дали пять лет тюрьмы
В Екатеринбурге застройщика оштрафовали на 320 тысяч за сломанные деревья
Уральские «лисицы» трижды лишили «Надежду» победы