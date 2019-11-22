На Урале учителям раздадут по миллиону рублей: как получить деньги

В 2020 году из бюджета Свердловской области выделят 54 миллиона рублей на выплаты педагогам, которые переедут работать в сельскую местность. Деньги выплатят в рамках программы «Земский учитель».

Каждый учитель сразу получит по 1 миллиону рублей, который можно потратить на покупку жилья, стройматериалы и погашение ипотеки. Участник программы должен быть моложе 35 лет и иметь высшее образование. Также нужно заключить контракт с руководством сельской школы на срок минимум пять лет.

Всего на государственную программу «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» в следующем году направят 67,5 миллиардов рублей. Деньги пойдут на реализацию приоритетных образовательных проектов.