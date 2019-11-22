2019-11-22T10:29:11+03:00
Общество

На развитие науки на Урале выделили 200 миллионов рублей: куда направят деньги

Половина пойдет на развитие научного центра
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Больше 20 миллионов направят на фундаментальные научные исследованияБольше 20 миллионов направят на фундаментальные научные исследованияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2020 году на развитие науки в Свердловской области выделят 197 миллионов 650 тысяч рублей. Такие цифры заложены на реализацию инновационных проектов и развитие науки.

Половина этой суммы направят на развитие Межрегионального научно-образовательного центра. Эту структуру создают в рамках национального проекта «Наука», она должна объединить научные и образовательные организации с промышленными предприятиями Среднего Урала.

Это позволит получить новые конкурентоспособные технологии и продукты, а также подготовить квалифицированных молодых специалистов.

Больше 20 миллионов направят на фундаментальные научные исследования, такую же сумму даст Российский фонд фундаментальных исследований.

Кроме этого, резидентам технопарка высоких технологий «Университетский» в Свердловской области в следующем году выделят деньги на поддержку проектов.

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