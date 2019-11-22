2019-11-22T07:58:38+03:00
Экономика

Завершена установка современных резервных источников питания на магистральной подстанции в Свердловской области

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») провела замену аккумуляторных батарей на подстанции 220 кВ «Вязовская»
Поделиться:
Новые батареи более компактны, экономичны в эксплуатации, имеют большую энергоемкость и надежностьНовые батареи более компактны, экономичны в эксплуатации, имеют большую энергоемкость и надежность
Изменить размер текста:

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») провела замену аккумуляторных батарей на подстанции 220 кВ «Вязовская», участвующей в электроснабжении Нижнетагильского металлургического комбината и предприятий «Уралвагонзавода».

Аккумуляторные батареи обеспечивают резервное электроснабжение систем релейной защиты, связи и противоаварийной автоматики, защищающих оборудование подстанции от коротких замыканий во время технологических нарушений.

Установленные аккумуляторы произведены в России, они заменили выработавшее свой ресурс оборудование. Новые батареи более компактны, экономичны в эксплуатации, имеют большую энергоемкость и надежность. Срок службы аккумуляторов – 25 лет.

Мощность подстанции 220 кВ «Вязовская» составляет 400 МВА.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Самая современная школа Нижнего Тагила Свердловской области готова к открытию вместе с цифровыми сервисами от «Ростелекома»
В новой школе оборудованы шесть компьютерных классов, в которых ученики смогут заниматься и получать учебную информацию на скорости 100 Мбит/с
Новости 24
В Екатеринбурге застройщика оштрафовали на 320 тысяч за сломанные деревья
Уральские «лисицы» трижды лишили «Надежду» победы
Прокуратура разберется, почему часть жителей Екатеринбурга живет без отопления в холода
«Она была жизненно необходима»: баскетболисты «Урала» одержали первую победу под руководством нового тренера
На Урале третьи сутки ищут сероглазого мужчину с одним зубом
Уральский «Автомобилист» обыграл «Авангард» со счетом 2:1
Под Екатеринбургом из горящей двухэтажки спасли 20 человек, включая маленьких детей
В Первоуральске поймали на вымогательстве специалиста областного фонда капремонта
В Екатеринбурге мошенник выдает себя за волонтера поискового отряда «Лиза Алерт»
«Пинал обутыми ногами»: на Урале мужчину отправили за решетку за убийство матери
Депутат Гордумы Екатеринбурга написал заявление в полицию, после угроз убийством его семье
В Свердловском Минздраве подтвердили, что новые правила медосмотра для водителей будут отложены
Екатеринбуржцев приглашают бесплатно пройти осмотр у специалистов для профилактики онкологических заболеваний
На вертолете из Краснотурьинска в Екатеринбург экстренно доставили троих детей
Готовьтесь к пробкам: Юрий Чайка пообщается с бизнесменами в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на время сильных холодов откроют пункт помощи бездомным
Самая знаменитая в СССР екатеринбургская телебашня отметила 60-летие
Уралец выложил на YouTube ролик, в котором оскорбляет полицейского, и попал на обязательные работы
Благодаря прокуратуре 14 детей-сирот на Урале получили новенькие квартиры
Уралмашевский нуар и советская эстетика: уральская группа «Курара» выпустила новый клип про город-фантом
Дополнительные поезда на период новогодних каникул назначены на СвЖД
В Екатеринбурге заморозили строительство нового здания НИИ ОММ