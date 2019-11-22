Завершена установка современных резервных источников питания на магистральной подстанции в Свердловской области
Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») провела замену аккумуляторных батарей на подстанции 220 кВ «Вязовская», участвующей в электроснабжении Нижнетагильского металлургического комбината и предприятий «Уралвагонзавода».
Аккумуляторные батареи обеспечивают резервное электроснабжение систем релейной защиты, связи и противоаварийной автоматики, защищающих оборудование подстанции от коротких замыканий во время технологических нарушений.
Установленные аккумуляторы произведены в России, они заменили выработавшее свой ресурс оборудование. Новые батареи более компактны, экономичны в эксплуатации, имеют большую энергоемкость и надежность. Срок службы аккумуляторов – 25 лет.
Мощность подстанции 220 кВ «Вязовская» составляет 400 МВА.