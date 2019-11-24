«Второй выстрел стал смертельным»: в Екатеринбурге погиб парень, набросившийся с кулаками на полицейского

Этим утром, 24 ноября, в правоохранительные органы Верх-Исетского района Екатеринбурга поступило тревожное сообщение о том, что около дома по улице Опахалинской погиб парень 28 лет.

Как рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, чуть раньше, около 5:50, молодого человека задержали за хранение наркотиков.

- Он отказался от освидетельствования в медучреждении и пытался скрыться от наряда патрульно-постовой службы. 26-летний лейтенант полиции начал его преследовать и догнал у дома на улице Опалихинской, - рассказал Горелых. – В процессе борьбы подозреваемый оказал сопротивление и пытался завладеть табельным оружием сотрудника полиции.

В соответствии с ФЗ «О полиции», сотрудник один раз выстрелил в воздух в качестве предупреждения. Однако это не охладило пыл нападавшего – он продолжал кидаться на полицейского, чтобы завладеть его пистолетом. И тогда лейтенант выстрелил во второй раз – уже прямо в цель. Молодой человек погиб.

Инцидент произошел у дома по улице Опахалинской. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Для установления всех точных обстоятельств ЧП на место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, начальник городского УМВД полковник Сергей Кулагин, а также следователь регионального СК. По результатам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.

- Согласно предварительным данным, сотрудник полиции был доставлен в больницу с признаками сотрясения головного мозга и травмы руки, причиненными ему подозреваемым после попытки бегства и завязавшейся борьбы с полицейским, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Сейчас ему оказывают всю необходимую медпомощь.

На погибшего подозреваемого было заведено уголовное дело по статье 228 УК РФ. На данный момент организована тщательная проверка, устанавливаются и опрашиваются все возможные очевидцы. Выясняются все обстоятельства, при которых происходило задержание, в частности – правомерность действий самого полицейского.