2019-11-24T10:55:16+03:00
Общество

В Екатеринбурге прохожие обнаружили свалку документов с личными данными кандидатов уральского банка

Этим уже заинтересовалась городская полиция
Мария Трапезникова
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Выброшенные документы обнаружили прохожие прямо на свалке. Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"Выброшенные документы обнаружили прохожие прямо на свалке. Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"
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Накануне в Екатеринбурге прохожие обнаружили в одном из дворов целую свалку персональных данных «Уральского банка реконструкции и развития». Все эти документы были на тех людей, которые хотели устроиться на работу. Фотографией поделились в сообществе «Типичный Екатеринбург».

В пресс-службе УБРиР подтвердили факт и отметили, что личных данных в документах не было.

- Установлен сотрудник, вынесший из банка анкеты кандидатов на трудоустройство. Кроме того, установлено, что это было сделано с грубыми нарушениями внутренних правил, принятых в организации. В ближайшем будущем будет определена мера взыскания к сотруднику, допустившему нарушение. За действия своего сотрудника УБРиР приносит извинения соискателям, анкеты которых оказались вне банка.

Сейчас сотрудники банка уже забрали все документы оттуда, где их нашли.

- Отметим, что никакая клиентская информация, в том числе составляющая банковскую тайну, в этих документах не содержалась, - добавили в пресс-службе.

Однако таким кладом заинтересовалась и городская полиция.

- По данному факту полицией города организована проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД. – По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Кстати, не так давно на окраине городе прохожие обнаружили целую свалку старых уголовных дел. В тот раз инцидент взяла на контроль прокуратура Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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