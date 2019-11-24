2019-11-24T09:00:35+03:00
Общество

«Хозяйка мысленно похоронила его»: в Екатеринбурге волонтеры из-за стены в ванной спасли кота-домовенка

Сразу после переезда в новый дом он куда-то исчез и подал голос только спустя три дня
Мария Трапезникова
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Котику ничего не мешало выйти самостоятельно, кроме стресса. Фото: сообщество "Зооспас Екатеринбург"Котику ничего не мешало выйти самостоятельно, кроме стресса. Фото: сообщество "Зооспас Екатеринбург"
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В Екатеринбурге волонтеры-зооспасатели помогли котику-домовенку вернуться к своей хозяйке. А дело было вот как. Несколько дней назад пушистый вместе с хозяйкой заселились в новую квартиру, и, пока женщина разбирала вещи, кот куда-то загадочно исчез.

- Хозяйка выплакала все глаза и уже мысленно хоронила своего Сергуню, когда тот, спустя три дня, подал голос из-за стены в ванной, - рассказали волонтеры из «Зооспаса».

Женщина сразу же позвонила зооспасателям, которые прибыли на место со всем необходимым оборудованием: эндоскопом, перфоратором и всем остальным, что нужно для подобных спасательных операций. По прибытии они застали в квартире бригаду слесарей, которых также вызвала заботливая хозяйка.

На помощь несчастной хозяйке пришли зооспасатели и слесари. Фото: сообщество "Зооспас Екатеринбург"

На помощь несчастной хозяйке пришли зооспасатели и слесари. Фото: сообщество "Зооспас Екатеринбург"

- Они как раз успели сделать очень важное дело – отсоединили от коммуникаций и вытащили в коридор ванну. Но здесь их работа зашла в тупик, так как заглянуть в дыру в освободившейся стене все равно не было возможности, - добавили в «Зооспасе».

И вот тут на помощь пришел приготовленный эндоскоп. С помощью устройства волонтеры практически сразу обнаружили, где сидит котик – на небольшом расстоянии от отверстия в стене.

- Похоже, что выйти самостоятельно оттуда ему ничего не мешало, кроме стресса от переезда в новый дом.

Котик оказался настоящим домовенком Кузей. Фото: сообщество "Зооспас Екатеринбург"

Котик оказался настоящим домовенком Кузей. Фото: сообщество "Зооспас Екатеринбург"

Дальше операция пошла как обычно: под контролем камеры пушистого захватили удочкой и аккуратно подтянули к отверстию. Тут его уже можно было спокойно схватить руками и вытащить на свет.

- Разглядев его, мы только руками всплеснули от удивления, кого же добыли, - вспоминают волонтеры.

Оказалось, что черный кот – вылитый домовенок Кузя. И, видимо, новый дом ему сначала очень не понравился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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