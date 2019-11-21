2019-11-21T16:59:26+03:00
Общество

В Свердловской области больных из глубинки эвакуируют на новейшем вертолете

Он может пролететь 500 километров без дозаправки
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Фото: све.рфФото: све.рф
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В Свердловской области пациентов до Екатеринбурга на новейшем вертолете МИ-8 с улучшенными техническими характеристиками. Воздушное судно может за один рейс доставить в столицу Среднего Урала от двух до шести пациентов и пролететь 500 километров без дозаправки.

Первый рейс с максимальной нагрузкой вертолет совершил 20 ноября, доставив троих детей из Краснотурьинской городской больницы в Екатеринбург в сопровождении авиационной медицинской бригады.

На борту вертолета находится все нужное реанимационное оборудование, с помощью которого медики могут оказать полноценную медицинскую помощь во время полета. Так, один из малышей был доставлен в уральскую столицу в специальном неонатальном кювезе.

Все пациенты нормально перенесли полет: десятимесячная девочка из Ивделя с ожогами, пятилетний мальчик, пострадавший в ДТП в Североуральске доставлены в Детскую городскую клиническую больницу №9, а месячная девочка с врожденной патологией попала в Областную детскую клиническую больницу.

До настоящего времени медицинскую эвакуацию в регионе осуществляли вертолеты легкого класса, куда помещается только один пациент.

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