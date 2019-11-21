На Урале запускают новую систему информирования жителей о льготах

В Свердловской области в скором времени заработает система информирования граждан о льготах, которые положены им в качестве мер социальной поддержки.

Для улучшения качества и повышения доступности социальных услуг по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе создают единую социальную карту.

Также в регионе реализуется программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», на которую в ближайшие шесть лет потратят 25 миллиардов рублей.

Сегодня для получения государственных услуг гражданину нужно обратиться с письменным заявлением в государственные структуры. В рамках новой системы будет действовать уведомительная форма информирования.