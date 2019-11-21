2019-11-21T16:28:12+03:00
Общество

На Урале запускают новую систему информирования жителей о льготах

Теперь о выплатах будут сообщать лично
Поделиться:
Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
Изменить размер текста:

В Свердловской области в скором времени заработает система информирования граждан о льготах, которые положены им в качестве мер социальной поддержки.

Для улучшения качества и повышения доступности социальных услуг по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе создают единую социальную карту.

Также в регионе реализуется программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года», на которую в ближайшие шесть лет потратят 25 миллиардов рублей.

Сегодня для получения государственных услуг гражданину нужно обратиться с письменным заявлением в государственные структуры. В рамках новой системы будет действовать уведомительная форма информирования.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Первоуральске поймали на вымогательстве специалиста областного фонда капремонта
В Екатеринбурге мошенник выдает себя за волонтера поискового отряда «Лиза Алерт»
«Пинал обутыми ногами»: на Урале мужчину отправили за решетку за убийство матери
Депутат Гордумы Екатеринбурга написал заявление в полицию, после угроз убийством его семье
В Свердловском Минздраве подтвердили, что новые правила медосмотра для водителей будут отложены
Екатеринбуржцев приглашают бесплатно пройти осмотр у специалистов для профилактики онкологических заболеваний
На вертолете из Краснотурьинска в Екатеринбург экстренно доставили троих детей
Готовьтесь к пробкам: Юрий Чайка пообщается с бизнесменами в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на время сильных холодов откроют пункт помощи бездомным
Самая знаменитая в СССР екатеринбургская телебашня отметила 60-летие
Уралец выложил на YouTube ролик, в котором оскорбляет полицейского, и попал на обязательные работы
Благодаря прокуратуре 14 детей-сирот на Урале получили новенькие квартиры
Уралмашевский нуар и советская эстетика: уральская группа «Курара» выпустила новый клип про город-фантом
Дополнительные поезда на период новогодних каникул назначены на СвЖД
В Екатеринбурге заморозили строительство нового здания НИИ ОММ