2019-11-21T13:31:45+03:00
Общество

В Свердловской области создают крупнейший кластер ядерной медицины

Это поможет усилить борьбу с онкологией
Поделиться:
Фото: Ольга ПлеховаФото: Ольга Плехова
Изменить размер текста:

В Свердловской области создается крупнейший кластер ядерной медицины, в который войдут Центр ядерной медицины, циклотронный центр, работающий на базе УрФУ, телемедицинская сеть и референс-центры, формирующие единое клиническое и диагностическое пространство для врачей-онкологов.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в регионе вопрос с онкологическими заболеваниями стоит очень остро, поэтому создание мощного кластера поможет сделать существенный шаг на пути к решению этой проблемы.

- Злокачественные образования занимают второе место в структуре смертности населения. В соответствии с установками национального проекта «Здравоохранение» к 2024 году мы должны коренным образом переломить ситуацию, - рассказал Евгений Куйвашев.

Меры, которые сегодня предпринимаются в Свердловской области, приносят положительные результаты. Так, в апреле 2019 года отметки в 57% достигло число пациентов, проживших более пяти лет после постановки диагноза. В ноябре этот показатель достиг 58%, в среднем по стране он держится на отметке в 54,4%. Здесь главное – своевременно выявить болезнь на первой и второй стадиях.

Большой вклад в борьбу с онкологией внесет создаваемый в Свердловской области по поручению губернатора Центр ядерной медицины.

На площадке Свердловского областного онкологического диспансера создаются уникальные возможности для этого. Речь идет о введении лабораторно-радиохимического комплекса, корпуса радионуклидной терапии, центра радиохирургии и расширении применения позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

По словам заместителя губернатора Павла Крекова, работа центра позволит полностью вылечивать до 150 пациентов с первой и второй стадиями рака предстательной железы в год, до 180 пациентов с раком головного мозга.

Медики при помощи инновационного оборудования смогут помогать более чем одной тысячи пациентов с метастазами в легкие, печень, позвоночник, головной мозг чувствовать себя лучше. Применение методики радионуклидной терапии в центре направлено на полное излечение пациентов с первой и второй стадиями рака щитовидной железы у 300 пациентов в год. Терапия болевого синдрома приведет к улучшению качества жизни 400 пациентов с метастическими поражениями костей в год.

По словам главного врача областного онкодиспансера Владимира Елишева, создание в Свердловской области Центра ядерной медицины – это сегодня самый крупный инвестиционный проект в сфере здравоохранения на территории Российской Федерации.

Однако оснащение диспансера инновационным оборудованием – это только часть большого проекта по созданию кластера ядерной медицины в Свердловской области. Евгений Куйвашев напомнил, что на Среднем Урале создаются референс-центры — по сути, формирующие единое клиническое и диагностическое пространство для врачей-онкологов. В регионе внедрен программный комплекс ОНКОР, в котором содержится вся информация о пациентах с онкологическими заболеваниями. Всего в базе — около 120 тысяч человек. Имея доступ к ней, врач в любой точке нашего региона оперативно при необходимости может узнать диагноз пациента, данные о течении болезни, выбрать нужную тактику лечения.

Кроме того, на базе Уральского федерального университета формируется циклотронный центр, позволяющий производить радиофармпрепараты, необходимые для диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Еще одно направление работы — открытие центров амбулаторной онкологической помощи по всей Свердловской области.

Говоря об инновационном развитии региона, губернатор обратил особое внимание также и на развитие телемедицины. Он поручил департаменту информатизации и связи активизировать работу по созданию возможностей для проведения онлайн-консультаций, особенно в отдаленных территориях.

Сегодня для проведения телемедицинских консультаций и консилиумов в Свердловской области используются почти 700 терминалов. Благодаря их работе за девять месяцев 2019 года проедено более 60 тысяч консультаций. В их числе — 20 тысяч телеЭКГ, при которых специалисты в круглосуточных диспетчерских центрах оперативно готовят расшифровку проведенного фельдшерами исследования при подозрении на коронарный синдром.

Задача на 2020 год — обеспечивать интерпретацию электрокардиограммы в течение 10 минут после поступления информации из удаленного населенного пункта. Это позволит максимально оперативно принимать решения о лечении пациентов при сердечных приступах.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Готовьтесь к пробкам: Юрий Чайка пообщается с бизнесменами в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на время сильных холодов откроют пункт помощи бездомным
Самая знаменитая в СССР екатеринбургская телебашня отметила 60-летие
Уралец выложил на YouTube ролик, в котором оскорбляет полицейского, и попал на обязательные работы
Благодаря прокуратуре 14 детей-сирот на Урале получили новенькие квартиры
Уралмашевский нуар и советская эстетика: уральская группа «Курара» выпустила новый клип про город-фантом
Дополнительные поезда на период новогодних каникул назначены на СвЖД
В Екатеринбурге заморозили строительство нового здания НИИ ОММ
На Урале энергетики банкротят «Водоканал» из-за долгов в 96 миллионов
Новый Уральский центр ядерной медицины спасет больше тысячи онкобольных за год
Школьницей помогала оборонять Ленинград от фашистских бомб: екатеринбурженке, пережившей блокаду, исполнилось 90 лет
«Употребляю, но не часто»: уральца, которого полицейские нашли в лесу с наркотиками, отправили под суд
«Пошел устраиваться на работу в ресторан и пропал»: в Екатеринбурге с начала ноября ищут 19-летнего парня
На Уралмаше в холод энергетики меняют ветхие теплосети
«Жесть, что творится»: в Екатеринбурге водители выстроились в длинные очереди, чтобы пройти медкомиссию
Встретились в кафе и танцевали: мужчиной, с которым в последний раз видели пропавшую молодую маму, оказался южанин
Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей
В Екатеринбурге завершились поиски Юлии Лесниковой
На Урале под суд отправили сотрудницу банка, которая обокрала VIP-клиента на два миллиона
Средняя зарплата уральцев за осень почти дотянула до 40 тысяч рублей
Из соседнего дома эвакуировали семь человек: под Екатеринбургом сгорел автосервис
Екатеринбургу выделят больше денег на медицину и благоустройство
«Какое потепление!»: к выходным из Екатеринбурга уйдут холода
«Очень торопился домой»: на Вторчермете иномарка сбила школьника, который перебегал дорогу на красный
Синоптики обещают екатеринбуржцам ослабление мороза
«Угрожают убийством»: родным депутата Гордумы Екатеринбурга мстят за его позицию по скверу
В Екатеринбурге наградили профессиональных спасателей и тех, кто бросился на помощь по зову сердца
На Уралмаше в Сквере Дружбы появилась «Гармония»