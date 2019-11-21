2019-11-21T12:32:39+03:00
Происшествия

Пришла в чулках и на каблуках: появилось видео задержания беглой уральской модели

26-летняя Софья училась на биологическом факультете УрФУ
Евгений Стоянов
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Девушка не ожидала, что кастинге ее встретят силовики. Фото: скриншот видео ГУФСИН, соцсетиДевушка не ожидала, что кастинге ее встретят силовики. Фото: скриншот видео ГУФСИН, соцсети
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Появилось видео задержания 26-летней екатеринбурженки по имени Софья. Напомним, по решению суда девушка должна была убирать Широкореченское кладбище, но прогуливала эти работы. Тогда ГУФСИН объявил ее в федеральный розыск. Поймать беглянку не получалось. Тогда оперативники пошли на хитрость. Они изучили страницу Софьи в соцсети и пришли к выводу, что девушка хочет стать моделью. Девушку позвали на кастинг в модельное агентство, а когда она пришла, то несостоявшуюся модель задержали сотрудники ГУФСИН.

Екатеринбурженку задержали, пригласив на фотосессию в отдел розыска ГУФСИН.

На видео, опубликованным пресс-службой свердловского ГУФСИН видно, как Софья была очень удивлена, что вместо кастинга попала в руки оперативников. Девушка явно не ожидала такого развития событий.

К кастингу Софья подготовилась. Надела чулки и ботинки на высокой платформе.

Надела чулки и каблуки: беглую екатеринбурженку поймали "продюсеры" модельного бизнеса.Видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области! другой источник

В феврале Софью и ее подругу Юлию Орджоникидзевский районный суд признал виновными в попытке покупки наркотиков (без цели продажи).

У девушки красивая фигура и она не стесняется ее показывать. Фото: соцсети

У девушки красивая фигура и она не стесняется ее показывать. Фото: соцсети

Девушки пытались через интернет купить около грамма мефедрона. Для этого они перевели наркоторговцу 2100 рублей. Тот скинул им координаты «закладки». Она находилась в лесу рядом с домом по адресу Черниговский,24.

В момент, когда девушки искали зелье их и задержали.

На девушек завели уголовное дело. В итоге, по решению суда, Юлию и Софью приговорили к 400 часам обязательных работ.

У Софьи есть много фото в разных образах. Фото: соцсети

У Софьи есть много фото в разных образах. Фото: соцсети

На странице девушки в соцсети довольно много фотографий в разных образах. Видимо поэтому сотрудники ГУФСИН и решили, что она мечтает о модельной карьере.

Софья училась на биофаке, но потом бросила учебу. Фото: соцсети

Софья училась на биофаке, но потом бросила учебу. Фото: соцсети

Как рассказали друзья девушки, Софья училась на биологическом факультете УрФУ, но в прошлом году бросила учебу. Чем девушка зарабатывала на жизнь подруги не говорят.

Сейчас не отбытую часть наказания Софье заменили на реальный срок. В колонии она пробудет два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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