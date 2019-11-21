Вот-вот должна была родить: на трассе Екатеринбург – Пермь в страшной аварии погибла будущая мама

Минувшим утром, 20 ноября, около 11 часов, на 185-м километре трассы Екатеринбург – Пермь произошла страшная авария, в результате которой погибла пассажирка, которая находилась на последнем месяце беременности. Она скончалась в больнице через несколько часов после ДТП.

На участке в районе поселка Арти столкнулась легковушка и грузовик.

- По предварительным данным, 53-летний водитель «Лады Гранты», при выезде на дорогу с полосы разгона, не уступил грузовику с полуприцепом, который двигался по главной, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В момент ДТП в салоне «Лады» находились водитель и три пассажира, включая беременную женщину. После столкновения на месте погибла 45-летняя пассажирка, а позже в больнице скончалась 42-летняя женщина в положении.

Водитель грузовика не пострадал.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Уже позже нам стало известно, что беременная женщина 42 лет скончалась в больнице. К сожалению, ни ее, ни ребенка врачам спасти не удалось, - добавили в ГИБДД.

Несколько часов на этом участке трассы движение было закрыто. На месте работали сотрудники ГИБДД, организуя реверсивное движение. Стаж водителя «Лады» составлял всего пять месяцев. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.