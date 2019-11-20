Первый мусоросортировочный завод на Урале начнут строить в январе 2020 года

Первый из 12 мусоросортировочных заводов, которые появятся в Свердловской области к 2024 году, в начале будущего года начнут строить под Красноуфимском.

На одно из предприятий не построят без согласования с местными жителями и без общественного обсуждения предлагаемого проекта. Задача инвесторов – убедить жителей в необходимости строительства завода именно в этом месте. Еще одно условие – каждый проект должен пройти государственную экологическую экспертизу.

Кроме Екатеринбурга и Красноуфимска мусоросортировочные заводы в 2020 году планируют начать строить в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Краснотурьинске.