2019-11-20T15:55:00+03:00
Общество

Первый мусоросортировочный завод на Урале начнут строить в январе 2020 года

Он заработает к 2024 году под Красноуфимском
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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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Первый из 12 мусоросортировочных заводов, которые появятся в Свердловской области к 2024 году, в начале будущего года начнут строить под Красноуфимском.

На одно из предприятий не построят без согласования с местными жителями и без общественного обсуждения предлагаемого проекта. Задача инвесторов – убедить жителей в необходимости строительства завода именно в этом месте. Еще одно условие – каждый проект должен пройти государственную экологическую экспертизу.

Кроме Екатеринбурга и Красноуфимска мусоросортировочные заводы в 2020 году планируют начать строить в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Краснотурьинске.

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